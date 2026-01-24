Τσιμίκας: «Μια ανάσα» από την επιστροφή στη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τον Ρομάνο
Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στη Λίβερπουλ βρίσκεται πλέον ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν» τις τελευταίες ώρες και ο Έλληνας μπακ πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Ρόμα.
Το έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Άντι Ρόμπερτσον και η θετική στάση του Σκωτσέζου αριστερού οπισθοφύλακα να μετακομίσει στο Λονδίνο, δημιουργούν ντόμινο που όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει και τον Σερραίο άσο.
Άλλωστε, από το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) κυκλοφόρησαν διάφορα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σκέψεις των ανθρώπων των ''Reds'' να επαναφέρουν τον 29χρονο στο «Άνφιλντ». Βέβαια, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω, επικαλούμενος και πληροφορίες του Μπεν Τζέικομπς.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ήδη η Ρόμα έχει δώσει το «ΟΚ» για τον τερματισμό του δανεισμού του, ενώ η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να υποδεχθεί ξανά τον Έλληνα αμυντικό. Όλα αυτά φυσικά στην περίπτωση που κλείσει το deal του Ρόμπερτσον και εκείνος συνεχίσει στους ''Spurs''.
🚨🇬🇷 Understand AS Roma have already given green light to Kostas Tsimikas return to Liverpool if Robertson joins Spurs.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026
It’s almost over between Tsimikas and Roma with #LFC ready to welcome the left back again.
No recall clause but club to club contact, as @JacobsBen reports. pic.twitter.com/7D7XDawxIW
