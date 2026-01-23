Ο έγκυρος ρεπόρτερ Ντέιβιντ Όρσταιν κάνει λόγο για επαφές μεταξύ Τότεναμ και Λίβερπουλ, όσον αφορά την περίπτωση της μεταγραφής του Άντι Ρόμπερτσον.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Τότεναμ, για το τρέχον παζάρι, έχει μπει για τα καλά τις τελευταίες ώρες ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ, Άντι Ρόμπερτσον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου Ντέιβιντ Όρσταιν.

Οι ''Spurs'' μετά το 2-0 επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ μεσοβδόμαδα για την 7η αγωνιστική του Champions League, θέλουν να προχωρήσουν σε άμεση και ουσιαστική ενίσχυση, για να διευκολύνουν το έργο του Τόμας Φρανκ.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λονδρέζων και πρωταθλητών Αγγλίας, έτσι ώστε το deal να προχωρήσει και, αν είναι δυνατόν, να κλείσει πριν εκπνεύσει το περιθώριο του Ιανουαρίου. Σημειώνεται δε από τον Όρσταιν πως αν επιτευχθεί συμφωνία, υπάρχει η επιλογή ο Κώστας Τσιμίκας να επιστρέψει στους ''Reds'' για... κάλυψη του Μίλος Κέρκεζ.

🚨 EXCL: Tottenham Hotspur working on deal to sign Andy Robertson from Liverpool. #THFC brought forward plan to vie for 31yo #LFC left-back as free agent this summer; not done but talks between all parties advancing in bid to reach agreement @TheAthleticFC https://t.co/v1Wocekavz — David Ornstein (@David_Ornstein) January 23, 2026

Τη φετινή σεζόν ο Ρόμπερτσον μετράει 21 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, όντας όμως πίσω στην ιεραρχία των αριστερών μπακ από τον Ούγγρο συμπαίκτη του, ενώ το συμβόλαιό του εκπνέει στις 30 Ιουνίου.