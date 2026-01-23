Τότεναμ: Σε διαπραγματεύσεις για τον Άντι Ρόμπερτσον

Μανώλης Μακρόπουλος
Ρομπερτσον
Ο έγκυρος ρεπόρτερ Ντέιβιντ Όρσταιν κάνει λόγο για επαφές μεταξύ Τότεναμ και Λίβερπουλ, όσον αφορά την περίπτωση της μεταγραφής του Άντι Ρόμπερτσον.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Τότεναμ, για το τρέχον παζάρι, έχει μπει για τα καλά τις τελευταίες ώρες ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ, Άντι Ρόμπερτσον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου Ντέιβιντ Όρσταιν.

Οι ''Spurs'' μετά το 2-0 επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ μεσοβδόμαδα για την 7η αγωνιστική του Champions League, θέλουν να προχωρήσουν σε άμεση και ουσιαστική ενίσχυση, για να διευκολύνουν το έργο του Τόμας Φρανκ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λονδρέζων και πρωταθλητών Αγγλίας, έτσι ώστε το deal να προχωρήσει και, αν είναι δυνατόν, να κλείσει πριν εκπνεύσει το περιθώριο του Ιανουαρίου. Σημειώνεται δε από τον Όρσταιν πως αν επιτευχθεί συμφωνία, υπάρχει η επιλογή ο Κώστας Τσιμίκας να επιστρέψει στους ''Reds'' για... κάλυψη του Μίλος Κέρκεζ.

 

Τη φετινή σεζόν ο Ρόμπερτσον μετράει 21 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, όντας όμως πίσω στην ιεραρχία των αριστερών μπακ από τον Ούγγρο συμπαίκτη του, ενώ το συμβόλαιό του εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     