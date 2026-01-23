Τσιμίκας: Σκέψεις της Λίβερπουλ να τον επαναφέρει λόγω Ρόμπερτσον
Οι τελευταίες εξελίξεις που θέλουν την Τότεναμ να έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ, αλλάζει τα πλάνα και οι Reds θα εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρουν πίσω τον Κώστα Τσιμίκα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η Λίβερπουλ σκέφτεται να φέρει τον Τσιμίκα πίσω στο ρόστερ της, σε περίπτωση που ο Ρόμπερτσον ακολουθήσει το δρόμο προς τους Spurs. Εδώ και καιρό ο διεθνής δεν είναι στα πλάνα του Γκασπερίνι, ενώ οι συζητήσεις για επιστροφή στο «Άνφιλντ» γινόντουσαν όλο και περισσότερες. Εκτός από την ομάδα του Σλοτ, κι άλλοι σύλλογοι είχαν εκδηλώσει επίσης ενδιαφέρον.
Η εξέλιξη του Ρόμπερτσον φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα με τους Reds να σκέφτεται πιο σοβαρά αυτή τη στιγμή, την επιστροφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ρήτρα ανάκλησης, ο Τσιμίκας φέρεται να είναι θετικός στην επιστροφή του.
🚨 Exclusive: Liverpool set to approach Roma to recall Kostas Tsimikas if Andy Robertson moves to Spurs.— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 23, 2026
Understand Robertson has told Liverpool he is keen on a move to Tottenham.
No formal recall clause in Tsimikas' loan, but sources close to player have made it clear he wants… pic.twitter.com/9LFRle2mY3
