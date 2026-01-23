Γκουαρδιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν δίστασε να πλέξει το εγκώμιο της Άρσεναλ, χαρακτηρίζοντάς την ως την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα δεν δίστασε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την Άρσεναλ και την πολύ καλή σεζόν που διανύει.

Στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Γουλβς δήλωσε χαρακτηριστικά για το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα: «Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κοιτάξτε την στην Premier League, στο Champions League, στο FA Cup, στο League Cup. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μπορούμε να είμαστε κοντά, να βελτιωνόμαστε συνεχώς, και να μας δώσουν μία ευκαιρία να τους φτάσουμε».

Oι Gunners είναι οι πρωτοπόροι του αγγλικού πρωταθλήματος με 50 βαθμούς, ενώ ακολουθούν οι Citizens στην 2η θέση με 43 βαθμούς. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του, ο Καταλανός τεχνικός τόνισε: «Ξέρω ότι είναι καταστροφική η εικόνα μας, είμαστε εύθραυστοι και αυτό δεν θα το λύσει μόνο η προσθήκη ενός παίκτη αλλά, ο Γκουεχί είναι εξαιρετικός, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά όλη την ομάδα, ξέρω τον τρόπο και τον ξέρουν και οι παίκτες»