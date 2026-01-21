Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έκρυψε την απογοήτευση του μετά την ήττα των «Πολιτών» στην Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε χθες (20/01) στην γενέτειρα του Έρλινγκ Χάαλαντ, Νορβηγία και πιο συγκεκριμένα στο παγωμένο Μπόντο που βρίσκεται στον Αρκτικό κύκλο για να αντιμετωπίσει την Γκλιμτ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ηττήθηκε με 3-1 σε ένα βράδυ που πήγαν όλα λάθος για την αγγλική ομάδα.

Ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εμφανίστηκε φανερά απογοητευμένος από την απόδοση της ομάδας του, επωμίζοντας ο ίδιος όμως το βάρος της ήττας.

«Ξέρω πόσο καλή ομάδα είναι η Μπόντο. Δεν την υποτίμησα. Δεν ξέρω πολλά για αυτήν, αλλά έφτασε πέρσι μέχρι τα ημιτελικά του Europa League και ήταν καινούργιοι στο μυαλό μου. Φτάσαμε σε ορισμένα τμήματα χωρίς σημαντικούς παίκτες που να δίνουν σταθερότητα στην ομάδα. Είμαστε λίγο εύθραυστοι, (όπως) ήμασταν και την περασμένη σεζόν σε μια συγκεκριμένη περίοδο»

«Ήταν μια απίστευτη ευκαιρία για εμάς και η αίσθηση είναι ότι όλα (όσα μπορούσαν να) πάνε λάθος, πηγανε. Αυτό είναι γεγονός και πρέπει να προσπαθήσω να το αλλάξω. Οι παίκτες της Μπόντο ήταν πραγματικά καλοί και τους συγχαίρουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Χάναμε συνεχώς την μπάλα. Κάναμε λάθος μεταβιβάσεις».

«Δεν έχω τις απαντήσεις. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη που δεν κατάφερα να σκοράρουμε. Απλώς ζητώ συγγνώμη από όλους, από κάθε οπαδό της Μάντσεστερ Σίτι , από κάθε οπαδό που ταξίδεψε (στο Μπόντο), γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό το αποτέλεσμα είναι ντροπιαστικό. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω γιατί δεν έχω τις απαντήσεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι».

"Everything is going wrong." 😖



Man City manager Pep Guardiola reacts to their shock 3-1 defeat to Bodo/Glimt 🗣️ pic.twitter.com/Z2K6f9jcNJ January 21, 2026

Οι μόνες νίκες της Μάντσεστερ Σίτι για το 2026 έχουν έρθει σε αγώνες εγχώριων κυπέλλων, εναντίον της Έξετερ (ομάδα τρίτης κατηγορίας) στο FA CUP και της Νιούκαστλ στα ημιτελικά του Carabao Cup.

Στη Premier League το σύνολο του Καταλανού τεχνικού βρίσκεται στη 2η θέση με 43 βαθμούς, στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ στο Champions League βρίσκεται στην 7η θέση με 13 βαθμούς, με τον υπερυπολογιστή της Opta να της δίνει κάτω από 50% πιθανότητες (47,1%) να τερματίσει στην πρώτη 8αδα της βαθμολογίας και ως εκ' τούτου να προκριθεί απευθείας στους «16».