Το Rising Ballers «ξέθαψε» ένα βίντεο με το απίστευτο ψαλίδι του Κωστούλα με την Κ15 του Ολυμπιακού

Το εντυπωσιακό γκολ του Μπάμπη Κωστούλα έκανε τον γύρω του κόσμου και ανάγκασε τη σελίδα Rising Ballers να «ξεθάψει» ένα βίντεο του από το 2021.

Ακόμα παραμιλούν στην Αγγλία και την Ευρώπη με το απίθανο γκολ του Μπάμπη Κωστούλα με την Μπράιτον όπου ανάποδο ψαλίδι χάρισε την ισοπαλία με buzzer beater κόντρα στην Μπόρνμουθ.

Μάλιστα, η σελίδα «Rising Ballers» με χιλιάδες ακόλουθους στα social media έκανε ειδική αναφορά στο τέρμα του 19χρονου φορ και «ξέθαψε» ένα βίντεο από ένα παρόμοιο τέρμα του Έλληνα επιθετικού.

Συγκεκριμένα, βρήκε ένα τρομερό γκολ με ψαλίδι που πέτυχε το 2021 όταν έπαιζε με την Κ15 του Ολυμπιακού κόντρα στην αντίστοιχη του ΠΑΟΚ, αποθεώνοντας τον Έλληνα στράικερ ότι έχει επαναλάβει αυτό το τέρμα.