O Mπάμπης Κωστούλας ισοφάρισε στο 90+1' του αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με αδιανόητο ψαλίδι.

Απίστευτη γκολάρα του Μπάμπη Κωστούλα! Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήρθε από τον πάγκο στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ και ισοφάρισε το σκορ σε 1-1, στις καθυστερήσεις, με μαγικό ανάποδο ψαλίδι.

Ο 18χρονος φορ πέρασε ως αλλαγή στο 77ο λεπτό αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ και στο 90+1' έσωσε το βαθμό για την ομάδα του. O Μποσκάλι έβγαλε τη σέντρα, ο Φαν Χεκλ πήρε την κεφαλιά, ο Κωστούλας κοντρόλαρε με το στήθος και με... ακροβατικό τελείωμα τίναξε τα δίχτυα του Πέτροβιτς.

Πρόκειται για το δεύτερο γκολ του νεαρού επιθετικού στην Premier League, μετά το «παρθενικό» του, στην ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», όταν και πάλι ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε στις καθυστερήσεις.

Ο Κωστούλας την τρέχουσα σεζόν έχει 16 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 12 στο πρωτάθλημα. Με αυτό το βαθμό που «χάρισε» ο 18χρονος φορ η Μπράιτον έφτασε τους 30 πόντους και παραμένει στη 12η θέση.