Conference League: Ο Κωστούλας κουβάλησε τη Μπράιτον, προκρίθηκε κι η Πάφος
Πρόκριση για την Μπράιτον στο Conference League με υπογραφή Μπάμπη Κωστούλα! Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε σε μεγάλα κέφια κόντρα στην Τρόμσο, αφού με γκολ και ασίστ οδήγησε τους Άγγλους σε άνετη νίκη με 4-0 και συνεπώς στο εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης. Ο Κωστούλας άνοιξε το δρόμο της πρόκρισης στο 22΄, όταν έπιασε τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή και σημάδεψε τη γωνία για το 1-0. Στο 33΄ήταν η σειρά του Ντε Κάιπερ για να βρει δίχτυα, με τον Κωστούλα πέντε λεπτά αργότερα να μοιράζει ασίστ στον Βίφερ για το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μποσκάγλι στο 86΄.
Πρόκριση στην παράταση πανηγύρισε η Πάφος, η οποία μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας λύγισε με 4-2 τη Ντινάμο Σίτι στην παράταση και βρέθηκε στη League Phase του Conference League. Οι Αλβανοί προηγήθηκαν με τον Φαντάιρο στο 8΄, με τους Κύπριους να ανατρέπουν το σκορ χάρη σε γκολ των Σέμα (13΄) και Ιωάννου (78΄). Παρόλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν στο 87΄με τον Σίλβα Ρίτσαρντς, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Στο έξτρα ημίωρο ωστόσο, η Πάφος βρήκε τα γκολ της νίκης με σκόρερ τους Κουίνα (116΄) και Άντερσον Σίλβα (120΄+1΄) και με το τελικό 4-2 πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Αποτελέσματα Conference League
Κουόπιο – Σάμροκ Ρόβερς 1-0
Γιάμπλονετς – Ρέιντζερς 1-0 (4-3 πεν.)
Καραμπάγκ – Τβέντε 1-4 (παρ.)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λουγκάνο 1-1
Μονακό – Γκόρνικ Ζάμπρζε 4-1
Φράιμπουργκ – Μάδεργουελ 4-1
Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες – Ντρίτα 0-0 (4-2 πεν.)
Κοπεγχάγη – Ίντερ Τούρκου 4-1
Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2
Πάφος – Ντιναμό Σίτι 4-2 (παρ.)
Ράκοφ – Χάιντουκ Σπλιτ 2-3 (παρ.)
Ρίγα – Κλάκσβικ 2-1
Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 (παρ.)
Άγιαξ – Σιόν 5-3
Σεν Γκάλεν – Νόρντζελαντ 2-3
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αταλάντα 0-1
Αούστρια Βιέννης – Μπράγκα 0-0
Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 3-1
Μπράιτον – Τρόμσο 4-0
Ριέκα – Μίντιλαντ 1-4
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