Ο Μπάμπης Κωστούλας πετούσε φωτιές κόντρα στην Τρόμσο και με γκολ - ασίστ ην οδήγησε νίκη - πρόκριση με 4-0 προς τη League Phase του Conference League. Προκρίθηκε με τεσσάρα κι η Πάφος.

Πρόκριση για την Μπράιτον στο Conference League με υπογραφή Μπάμπη Κωστούλα! Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε σε μεγάλα κέφια κόντρα στην Τρόμσο, αφού με γκολ και ασίστ οδήγησε τους Άγγλους σε άνετη νίκη με 4-0 και συνεπώς στο εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης. Ο Κωστούλας άνοιξε το δρόμο της πρόκρισης στο 22΄, όταν έπιασε τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή και σημάδεψε τη γωνία για το 1-0. Στο 33΄ήταν η σειρά του Ντε Κάιπερ για να βρει δίχτυα, με τον Κωστούλα πέντε λεπτά αργότερα να μοιράζει ασίστ στον Βίφερ για το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μποσκάγλι στο 86΄.

Πρόκριση στην παράταση πανηγύρισε η Πάφος, η οποία μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας λύγισε με 4-2 τη Ντινάμο Σίτι στην παράταση και βρέθηκε στη League Phase του Conference League. Οι Αλβανοί προηγήθηκαν με τον Φαντάιρο στο 8΄, με τους Κύπριους να ανατρέπουν το σκορ χάρη σε γκολ των Σέμα (13΄) και Ιωάννου (78΄). Παρόλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και ισοφάρισαν στο 87΄με τον Σίλβα Ρίτσαρντς, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Στο έξτρα ημίωρο ωστόσο, η Πάφος βρήκε τα γκολ της νίκης με σκόρερ τους Κουίνα (116΄) και Άντερσον Σίλβα (120΄+1΄) και με το τελικό 4-2 πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Αποτελέσματα Conference League

Κουόπιο – Σάμροκ Ρόβερς 1-0

Γιάμπλονετς – Ρέιντζερς 1-0 (4-3 πεν.)

Καραμπάγκ – Τβέντε 1-4 (παρ.)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λουγκάνο 1-1

Μονακό – Γκόρνικ Ζάμπρζε 4-1

Φράιμπουργκ – Μάδεργουελ 4-1

Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες – Ντρίτα 0-0 (4-2 πεν.)

Κοπεγχάγη – Ίντερ Τούρκου 4-1

Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2

Πάφος – Ντιναμό Σίτι 4-2 (παρ.)

Ράκοφ – Χάιντουκ Σπλιτ 2-3 (παρ.)

Ρίγα – Κλάκσβικ 2-1

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 (παρ.)

Άγιαξ – Σιόν 5-3

Σεν Γκάλεν – Νόρντζελαντ 2-3

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αταλάντα 0-1

Αούστρια Βιέννης – Μπράγκα 0-0

Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 3-1

Μπράιτον – Τρόμσο 4-0

Ριέκα – Μίντιλαντ 1-4

