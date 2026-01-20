Το απίθανο ψαλιδάκι του Μπάμπη Κωστούλα ενάντια στην Μπόρνμουθ τράβηξε τα βλέμματα -και- των φίλων του Football Manager.

Το ασύλληπτης ομορφιάς γκολ του Μπάμπη Κωστούλα στο ματς με την Μπόρνμουθ έκανε τον Έλληνα επιθετικό... talk of the town εντός και εκτός Αγγλίας, με τον νεαρό φορ να τραβά τα βλέμματα και στην κοινότητα του Football Manager!

Κακά τα ψέματα, στην ηλικία που είναι και με την προοπτική που διαθέτει, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έχει όλα τα στοιχεία ενός wonderkid, με τη γνωστή σελίδα Out of Context Football Manager να ασχολείται και αυτή με την περίπτωσή του.

«Όταν ψάχνω παίκτες στο FM, πηγαίνω απλά στους Κ21 και κοιτάζω για αυτούς που ενδιαφέρουν την Μπράιτον» αναφέρει η ευφάνταστη λεζάντα, με τον Κωστούλα να κερδίζει εγκωμιαστικά σχόλια μέχρι και από τον Τερί Ανρί. Αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του Έλληνα με τη φανέλα των Γλάρων, με αμφότερα να έχουν σημειωθεί στις καθυστερήσεις. Μόνο που αυτή τη φορά, έφερε και βαθμό, καθώς στην προηγούμενη περίπτωση, η ομάδα του είχε ηττηθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.