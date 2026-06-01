Ο Τζέιμς Μίλνερ κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 40 του, έχοντας γράψει ιστορία με το απόλυτο ρεκόρ των 658 εμφανίσεων στην Premier League!

Μετά από μια μυθική καριέρα 24 ετών, ο ανεπανάληπτος Τζέιμς Μίλνερ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη δράση στα 40 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο Άγγλος μέσος ολοκλήρωσε την πορεία του στην Μπράιτον, έχοντας αγωνιστεί συνολικά σε έξι ομάδες της Premier League, ξεκινώντας από τη Λιντς και συνεχίζοντας σε Νιούκαστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ κι έπειτα στους Γλάρους, ενώ φόρεσε 61 φορές τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας συμμετέχοντας σε δύο Μουντιάλ και δύο EURO.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ο Μίλνερ πέτυχε σπουδαία ρεκόρ στο Νησί, με κυριότερο αυτό των περισσότερων εμφανίσεων στην ιστορία της Premier League, φτάνοντας τις 658 συμμετοχές! Παράλληλα, υπήρξε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος όταν ξεκίνησε σε ηλικία 16 ετών και 356 ημερών.

Η τροπαιοθήκη του είναι αξιοζήλευτη, καθώς κατέκτησε τρεις τίτλους στην Premier, δύο με τη Μάντσεστερ Σίτι κι έναν με τη Λίβερπουλ. Με τους Reds σήκωσε επίσης το Champions League το 2019, το Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Παράλληλα, στην πλούσια καριέρα του σήκωσε δύο κύπελλα FA και δύο League Cup, έχοντας πανηγυρίσει τα συγκεκριμένα εγχώρια κύπελλα και με τις δύο μεγάλες ομάδες του Μάντσεστερ και του Μέρσεϊσαϊντ.

Το μήνυμα του Τζέιμς Μίλνερ

«Μετά από 24 σεζόν στην Premier League, αισθάνομαι ότι είναι η σωστή στιγμή να βάλω τέλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα.

Από το ντεμπούτο μου στη Λιντς Γιουνάιτεντ, την ομάδα που υποστήριζα μεγαλώνοντας, σε ηλικία 16 ετών και όντας ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ το ταξίδι που θα ακολουθούσε — μέχρι το σημείο να μην μπορώ να σηκώσω το πόδι μου πέρσι και στη συνέχεια να επιστρέψω και να βοηθήσω τη Μπράιτον να προκριθεί στην Ευρώπη για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στα 40 μου.

Το γεγονός ότι αγωνίστηκα για τις Νιουκάστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Μπράιτον — και δεν ξεχνώ τον σύντομο αλλά αξέχαστο μήνα στη Στόουκ — ήταν τεράστια τιμή. Κάθε σύλλογος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα μου και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού: ιδιοκτήτες, προσωπικό, προπονητές, συμπαίκτες και φιλάθλους που με στήριξαν.

Είχα την τύχη να ζήσω αξέχαστες στιγμές, από μάχες για παραμονή μέχρι κατακτήσεις τίτλων, συμμετοχές στην Ευρώπη και παρουσίες με την εθνική Αγγλίας σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και δύο Παγκόσμια Κύπελλα. Όμως πάνω απ’ όλα, αυτό που θα κρατήσω είναι οι άνθρωποι και οι φιλίες που έκανα μέσα στο ποδόσφαιρο.

Στους φιλάθλους, ευχαριστώ. Σε όσους με στήριξαν σε κάθε βήμα, η ενθάρρυνσή σας σήμαινε πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Και σε όσους μου έκαναν τη ζωή δύσκολη, ευχαριστώ επίσης — κι εσείς παίξατε τον ρόλο σας στο να γίνει αυτό το ταξίδι αξέχαστο και να με διαμορφώσετε ως παίκτη και άνθρωπο.

Στην οικογένειά μου, ευχαριστώ για κάθε θυσία, κάθε χιλιόμετρο που διανύσατε και κάθε στιγμή στήριξης. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς.

Φεύγω από το ποδόσφαιρο με τεράστια υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για όλη μου τη ζωή. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε πολύ περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και θα είμαι πάντα ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου πρόσφερε.

Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτού του ταξιδιού».