Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.

Τρελαίνει κόσμο ο Μπάμπης Κωστούλας και όχι άδικα! Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ το βράδυ της Δευτέρας (19/1), στην εντός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ.

Μάλιστα, το γκολ αυτό ήταν που χάρισε και τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στην ομάδα του Φαμπιάν Χίρτσελερ, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να ισοφαρίζει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, μέσα σε πραγματικό πανδαιμόνιο στο American Express Stadium.

Έχοντας τον αμυντικό στην πλάτη του και υποδεχόμενος την μπάλα ύστερα από γέμισμα του Μποσκάλι και κεφαλιά του Φαν Χεκλ, ο 18χρονος κοντρόλαρε με το στήθος και με ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον κίπερ Πέτροβιτς, δικαιώνοντας τον προπονητή του που τον πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 77' (αντί του Γουέλμπεκ).

Φυσικά, αυτό το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral και ανάγκασε κορυφαίους σχολιαστές, μεταξύ αυτών και τον θρύλο της Premier League και της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί, να βγάλουν το καπέλο στον Κωστούλα. Ο Γάλλος legend τόνισε πως χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση ώστε κάποιος ποδοσφαιριστής να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, ενώ εξήγησε και τη δυσκολία της εκτέλεσης, μιλώντας στο Sky Sports.

«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν σήκωσε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει ψαλιδάκι, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Το επιχείρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Αν δει κανείς τη φάση, θα καταλάβει πόση πίεση δέχεται στην πλάτη από τον αμυντικό. Τον βρίσκει δυνατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο Κωστούλας βρίσκει την μπάλα ελαφρώς στο πλάι και την στέλνει στην απέναντι γωνία από εκείνη που περίμενε ο τερματοφύλακας»