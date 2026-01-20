Κωστούλας: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας»

Ο Μπάμπης Κωστούλας εξέφρασε τη χαρά του για το πρώτο γκολ που πέτυχε στο γήπεδο της Μπράιτον, αλλά δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το τελικό αποτέλεσμα.

Το όνομα του Μπάμπη Κωστούλα κάνει τον γύρο του κόσμου από το βράδυ της Δευτέρας (19/1), αφού χάρη σε ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι στις καθυστερήσεις κατάφερε να σώσει τον βαθμό για τη Μπράιτον απέναντι στη Μπόρνμουθ (1-1).

H Premier League υποκλίθηκε, ο προπονητής του έσταξε... μέλι, ο Ανρί θαμπώθηκε από την αυτοπεποίθηση ενός 18χρονου Έλληνα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, κι η ποδοσφαιρική Αγγλία κινήθηκε στους ρυθμούς τους μετά το φαντασμαγορικό γκολ που πέτυχε στο «Amex Stadium».

Μετά το φινάλε του αγώνα ο Κωστούλας εξέφρασε τη χαρά του για το πρώτο γκολ που πέτυχε μπροστά στο κοινό της Μπράιτον, αν και παράλληλα χαμήλωσε τους τόνους για το τελικό αποτέλεσμα.

«Γεια σας είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ στο γήπεδό μας. Είμαστε λίγο απογοητευμένοι για το αποτέλεσμα, αλλά θα συνεχίσουμε με σκληρή δουλειά για να καταφέρουμε τους στόχους μας» τόνισε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι της Μπράιτον στο Facebook.