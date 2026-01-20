Ο Κωστούλας μιμήθηκε τον... Ελ Καμπί και με ένα απίθανο ψαλίδι στις καθυστερήσεις χάρισε τον βαθμό στην Μπράιτον (1-1) κόντρα στην Μπόρνμουθ!

Μπήκε στο 77ο λεπτό και φρόντισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει άνω - κάτω την Premier League το βράδυ της Δευτέρας. Ο Μπάμπης Κωστούλας με ένα τρομερό ψαλίδι κατάφερε να χαρίσει τον βαθμό της ισοπαλίας στην Μπράιτον στο εντός έδρας ματς με την Μπόρνμουθ (1-1). Ηταν το δεύτερο τέρμα του διεθνή επιθετικού στην Premier, αλλά και αυτό που θα κάνει το όνομά του να συζητηθεί ακόμα περισσότερο. Στο -5 από την πεντάδα οι Γλάροι, στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη οι φιλοξενούμενοι.

Η Μπόρνμουθ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0 στο Amex, έπειτα από ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Παρότι η Μπράιτον μπήκε με διάθεση και έδειξε θετικά στοιχεία στα πρώτα λεπτά, ήταν η φιλοξενούμενη ομάδα που πήρε τον έλεγχο του ρυθμού και εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες των γηπεδούχων. Η φάση του πρώτου 45λεπτου έγινε στο ημίωρο και ήταν η αμφισβητούμενη απόφαση για πέναλτι, μετά από παρέμβαση του VAR, όταν ο Αντλί ανατράπηκε από τον Φερμπρούγκεν. Αρχικά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Αντλί, ωστόσο η απόφαση άλλαξε και ο Μάρκους Τάβερνιερ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, σημειώνοντας το έκτο του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία στη Μπόρνμουθ, η οποία πίεσε για δεύτερο τέρμα και έφτασε κοντά με τον Εβανίλσον, που σημάδεψε το δοκάρι. Οι παίκτες του Ιραόλα ήταν πιο επιθετικοί, κέρδισαν τις περισσότερες δεύτερες μπάλες και γενικά έβγαλαν μεγαλύτερη ένταση. Αντίθετα, η Μπράιτον έχασε τον ρυθμό της μετά το καλό της ξεκίνημα, με τον κόσμο να αποδοκιμάζει για τη φάση του πέναλτι.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι πίεσαν, κυκλοφόρησαν την μπάλα και είχαν τις στιγμές του για το γκολ, χωρίς ωστόσο να έχουν την ουσία. Στο 77' ο Κωστούλας μπήκε στο ματς, έδειξε αρκετά ορεξάτος και φρόντισε στο 90+1' να σηκώσει το Amex στο πόδι. Ο Φαν Χέκε έκανε τη σέντρα, ο διεθνής επιθετικός κοντρόλαρε ιδανικά με το στήθος και με ένα τρομερό ψαλίδι δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Η Μπράιτον πίεσε, προσπάθησε να κάνει την ολική ανατροπή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

