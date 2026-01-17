Μάικλ Κάρικ και Πεπ Γκουαρδιόλα γνωστοποίησαν τις επιλογές τους, ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι του Μάντσεστερ (14:30).

Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι του Μάντσεστερ για το 2026 έχει φτάσει, καθώς στις 14:30 (Novasports Premier League, Gazzetta) Γιουνάιτεντ και Σίτι έχουν... ραντεβού στο «Όλντ Τράφορντ».

Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Premier League, οι «πολίτες» δεν θέλουν να χάσουν κι' άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ θέλουν να κάνουν μια δήλωση... επιστροφής!

Οι δυο τεχνικοί γνωστοποίησαν τις αρχικές τους επιλογές, με τον προπονητή των γηπεδούχων να ξεκινάει τον... παραγκωνισμένο Μέινου, και τον Πεπ να ρίχνει στη μάχη τη δυάδα στόπερ Κουσάνοφ-Αλέιν και τον Σεμένιο αντί του Τσερκί.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνεζ, Σο, Κασεμίρο, Μπρούνο Φερνάντες, Μέινου, Ντοργκού, Ντιαλό, Μπεμό.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Άκε, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν, Ντοκού, Σεμένιο, Χάαλαντ