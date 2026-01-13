Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου με διάρκεια έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Εποχή Μάικλ Κάρικ και με τη βούλα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Από τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύματα στην Αγγλία είχαν αποκαλύψει πως το όνομα του 44χρονου ήταν το επικρατέστερο για να διαδεχτεί τον Ρούμπεν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία, μιας και είχε αποδεχθεί όλους τους όρους των Κόκκινων Διάβολων.

Τελικά η συμφωνία τους επισφραγίστηκε και με τη βούλα την Τρίτη (13/1), με τον σύλλογο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους έως το φινάλε της σεζόν 2025-2026. Κάπως έτσι ο Κάρικ παίρνει τη σκυτάλη από τον Ντάρεν Φλέστερ που είχε διατελέσει ως υπηρεσιακός προπονητής στο μεσοδιάστημα, μια θέση βέβαια που ο ίδιος ο Κάρικ γνωρίζει και ο ίδιος αρκετά καλά.

Πίσω στο 2021 άλλωστε ο Άγγλος είχε κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο των Κόκκινων Διάβολων από τον ρόλο του υπηρεσιακού για περίπου δυο εβδομάδες με απολογισμό δυο νίκες και μια ισοπαλία σε τρεις αγώνες.

Ως προπονητής έχει περάσει από τον πάγκο της Μίντλεσμπρο, την οποία οδήγησε στην πρώτη του σεζόν μέχρι τα play-offs της Championship πίσω στο 2023. Το προηγούμενο καλοκαίρι ωστόσο απομακρύνθηκε από τον πάγκο του αγγλικού συλλόγου, απόρροια της 10ης θέσης που τερμάτισε η ομάδα του στην δεύτερη κατηγορία.

«Το να έχω την ευθύνη να ηγηθώ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τιμή. Ξέρω τι χρειάζεται για να πετύχεις εδώ· τώρα η προσοχή μου είναι στο να βοηθήσω τους παίκτες να φτάσουν τα πρότυπα που περιμένουμε σε αυτό το απίστευτο κλαμπ, και γνωρίζουμε ότι αυτή η ομάδα είναι απόλυτα ικανή να τα επιτύχει.

Έχω ήδη συνεργαστεί με αρκετούς από τους παίκτες και φυσικά συνέχισα να παρακολουθώ την ομάδα στενά τα τελευταία χρόνια. Έχω απόλυτη πίστη στα ταλέντα τους, στην αφοσίωση και στην ικανότητά τους να έχουν επιτυχία εδώ.

Υπάρχει ακόμη πολλή μάχη για φέτος, είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε όλους και να προσφέρουμε στους φιλάθλους τις εμφανίσεις που αξίζει η πιστή τους υποστήριξη» ανέφερε ο Άγγλος στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος προπονητής του αγγλικού κλαμπ.