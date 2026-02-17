Δημοσίευμα του BBC Sport συνδέει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με παίκτη της Λίβερπουλ, σε μια κίνηση που έχει να συμβεί έξι δεκαετίες!

Έξι ολόκληρες δεκαετίες έχει να συμβεί μετακίνηση ποδοσφαιριστή από τη Λίβερπουλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως το BBC Sport έριξε τη «βόμβα», καθώς με δημοσίευμά του εμπλέκει τα δυο κλαμπ.

Ήταν το πολύ μακρινό 1964, όταν ο Φιλ Τσίσναλ έκανε το δρομολόγιο από το Μέρσεϊσαιντ στο Μάντσεστερ, όντας από τότε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που πήρε μεταγραφή απευθείας. Στο σήμερα, μια τέτοια κίνηση ναι μεν μοιάζει απίθανη, αλλά το ρεπορτάζ είναι υπαρκτό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ''Red Devils'' έχουν κυκλώσει το όνομα του Αλέξις Μακ Άλιστερ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, με τον Αργεντίνο μέσο ωστόσο να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο για τον ποδοσφαιριστή που κόστισε περί τα 42 εκατ. ευρώ.

Η «έχθρα» των δυο συλλόγων, καθώς και το γεγονός πως ο 27χρονος αποτελεί βασικότατο παίκτη της Λίβερπουλ (37 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ φέτος) μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε πως το deal οριακά είναι... απίθανο. Πάντως, ρεπορτάζ της Daily Express το πάει ένα βήμα παραπέρα, γράφοντας πως η Γιουνάιτεντ ίσως προσφέρει ως έμψυχα ανταλλάγματα τους Κόμπι Μέινου, Μάνουελ Ουγκάρτε και Μόντε Μέισον.