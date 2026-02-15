Σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια, στα άδυτα των αποδυτηρίων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φέργκιουσον και Μπέκαμ έγιναν πρωταγωνιστές ενός περίεργου σκηνικού.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2003, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπιζε την Άρσεναλ στον γύρο των «16» του FA Cup στο «Ολντ Τράφορντ», σε έναν αγώνα που έμελλε να μείνει στην ιστορία όχι τόσο για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά για το... ιπτάμενο παπούτσι στα αποδυτήρια των Red Devils. Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Ντέιβιντ Μπέκαμ χάρισαν μια απίστευτη σκηνή που τόσα χρόνια μετά, εγείρει ακόμα το ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα.

Ο αποκλεισμός από το FA Cup και το ιπτάμενο παπούτσι

Εκείνη την περίοδο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν από τις πιο δημοφιλείς ομάδες με σπουδαίους αστέρες, μεγάλο κοινό και τεράστια επιρροή στα μέσα. Περιστατικά σαν κι αυτό μπορούσε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αρκετό θόρυβο. Σε εκείνον τον αγώνα δεν λειτούργησε τίποτα σωστά για τους γηπεδούχους, καθώς ηττήθηκαν με 2-0 από τους Gunners και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι Red Devils εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και η ατμόσφαιρα ήταν ήδη αρκετά τεταμένη. Αυτό που συνέβη όμως στη συνέχεια, χάρισε μια μοναδική στιγμή αποδυτηρίων.

Ο Άλεξ Φέργκιουσον ήταν οργισμένος για τον αποκλεισμό και την εμφάνιση της ομάδας, με τους παίκτες να δέχονται φωνές και βρισιές. Από την έκρηξη θυμού δεν ξέφυγε ούτε ο σούπερ σταρ, που πλήρωσε τα σπασμένα, ενώ είχε παραδεχτεί αργότερα ότι δεν είχε κάνει καλό παιχνίδι. Ο Furious Fergie πάνω στα νεύρα του κλώτσησε ένα ποδοσφαιρικό παπούτσι που βρέθηκε μπροστά του και σημάδεψε τον Άγγλο ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο. Αποτέλεσμα ήταν να ανοίξει το φρύδι του και να αρχίσει να αιμορραγεί. Ο Μπέκαμ νευρίασε αλλά οι συμπαίκτες του τον συγκράτησαν πριν παρεκτραπεί κι άλλο η κατάσταση.

Εκείνη την περίοδο, κυκλοφορούσε η φήμη πως ο Μπεκς ήταν κοντά στο να αποχωρήσει από το Μάντσεστερ για τους Galacticos της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τότε προπονητής της Γιουνάιτεντ είχε αναφέρει πως το φλερτ της Βασίλισσας είχε επηρεάσει την απόδοση του Άγγλου: «Στη τελευταία του σεζόν μαζί μας, γνωρίζαμε ότι η απόδοσή του είχε πέσει, είχαμε ακούσει τις φήμες για το ενδιαφέρον της Ρεάλ. Βρισκόταν περίπου τέσσερα μέτρα μακριά μου. Ανάμεσά μας, στο πάτωμα, υπήρχε μια σειρά από παπούτσια, κινήθηκα προς το μέρος του και του κλώτσησα ένα παπούτσι, που τον βρήκε ακριβώς πάνω από το μάτι. Σηκώθηκε εξαγριωμένος, αλλά του είπα ‘’κάτσε κάτω, απογοήτευσες την ομάδα, μπορείς να διαμαρτύρεσαι όσο θέλεις’’».

Ο Μπέκαμ μετά το εκσφενδονισμένο παπούτσι, αν και ο προπονητής τού ζήτησε συγνώμη, έφυγε θυμωμένος μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια, χωρίς να πει λέξη. Την επόμενη μέρα το περιστατικό έγινε πρωτοσέλιδο στη Sun με φωτογραφία του Άγγλου να φεύγει από το σπίτι του στο Elderley Edge και εμφανές το μπανταρισμένο φρύδι του, χωρίς να κάνει καμία ιδιαίτερη προσπάθεια να το κρύψει. Όπως ήταν φυσικό η είδηση αναπαράχθηκε από τα βρετανικά ταμπλόιντς με... πικάντικους τίτλους να κάνουν το γύρο των media. Αν και αρχικά είχε ειπωθεί ότι είχε δύο ράμματα, ο Σκωτσέζος κόουτς το διέψευσε λίγες μέρες μετά ενόψει του αγώνα κόντρα στη Γιουβέντους κάνοντας λόγο για μια απλή εκδορά. Το θέμα θεωρήθηκε λήξαν και από τις δύο πλευρές, αλλά το κλίμα εξακολουθούσε να είναι φορτισμένο, με τον Άγγλο να μένει αρκετές φορές στον πάγκο στα επόμενα παιχνίδια.

Αρκετό καιρό αργότερα, ο Μπέκαμ εξομολογήθηκε πως εκείνη η στιγμή τον είχε κάνει να νιώσει ταπεινωμένος: «Ένιωσα ότι έγινα ρεζίλι, με είχε στριμώξει στον τοίχο χωρίς πραγματική αιτία, αλλά από φθόνο, ήταν σαν μια στιγμή βγαλμένη από ταινία γκάνγκστερ». Βέβαια, χρόνια αργότερα αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, ενώ παραδέχτηκε πως ο προπονητής - θρύλος είχε σε αρκετά πράγματα δίκιο.

👟 David Beckham opens up on THAT boot incident with Sir Alex Ferguson.



🗣 "Against @Arsenal, I think i'd made a couple of mistakes and he came into the changing room and we had a couple of words."



😳 Wow. pic.twitter.com/X6g45Rg1D6 — SPORF (@Sporf) May 21, 2019

Δύο εμβληματικές προσωπικότητες με αναπόφευκτες αντιπαραθέσεις

Ο Σκωτσέζος τεχνικός, είχε τονίσει στην αυτοβιογραφία του, πως από την στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής νομίζει ότι είναι σπουδαιότερος από τον προπονητή, αρχίζουν τα μπλεξίματα και τότε ήταν που είπε στη διοίκηση του συλλόγου, πως ο Μπεκς έπρεπε να αποχωρήσει. Ο Άγγλος επιθετικός στο τέλος εκείνης τη σεζόν, άφησε μετά από 12 χρόνια τελικά το αγαπημένο του «Θέατρο των Ονείρων» και υπέγραψε στους Μερένγκες.

Πριν τρία χρόνια, ο Μπέκαμ στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, που προβλήθηκε στο Netflix, έδωσε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες για το απίθανο συμβάν και την λέξη που προκάλεσε το χάος: «Ο προπονητής έβραζε από το θυμό του, το έβλεπα στο πρόσωπό του και όταν βλέπεις αυτή την έκφραση, δεν θες με τίποτα να είσαι κοντά του. Έβριζε έντονα και μετά άρχισα να τον βρίζω και εγώ, είπα την λέξη που ξεκινάει από γ πολλές φορές. Εκεί κατάλαβα ότι αυτό δεν έπρεπε να το είχα πει».

Το περιστατικό είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις με τον κόσμο να αρχίζει να κάνει διάφορες εικασίες για την σχέση των δύο ανδρών. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαν ανάψει τα αίματα μεταξύ τους, καθώς ο Σκωτσέζος τεχνικός, γνωστός για την ευέξαπτο χαρακτήρα του και την αυστηρή επιβολή πειθαρχίας, είχε αναγκάσει τον Μπεκς να ξυρίσει το κεφάλι του, επειδή τόλμησε να κουρευτεί με στυλ μοϊκανού.

Η σχέση των δύο ήταν δυνατή αλλά και συγκρουσιακή. Ο Σερ Άλεξ έβλεπε τον Μπέκαμ σαν το γιο του και αντίστοιχα εκείνος ως μια πατρική φιγούρα. Οι ισχυρές προσωπικότητες τους όμως οδηγούσαν συχνά σε ρήξη. Ο Μπέκαμ ένας γεννημένος σταρ με μεγάλη επιρροή και από την άλλη ένας αυστηρός αλλά και οξύθυμος Σερ που κατάφερνε πάντα στο τέλος με τον τρόπο του να επιβληθεί.