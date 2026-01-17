Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας (17/1).

Σάββατο σήμερα (17/1) και το μενού όσον αφορά το πρόγραμμα τηλεόρασης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου είναι πλούσιο.

Η αρχή γίνεται στις 14:30 με το πολύ μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Σίτι (Novasports Premier League) με αμφότερες να μην έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών.

Μισή ώρα μετά (15:00, Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού από το Κόπα Ντελ Ρέι, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να κάνει ντεμπούτο σε ματς La Liga απέναντι στη Λεβάντε. Στις 16:00 (Cosmote Sport 2) ακολουθεί η εκτός έδρας αποστολή της πρωτοπόρου στην Ιταλία Ίντερ με την Ουντινέζε, ενώ στις 17:00 η δράση κορυφώνεται στην Premier League με 5 αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεχωρίζει εκείνη της Τότεναμ με τη Γουέστ Χαμ (Novasports 5).

Στις 19:30 υπάρχουν δυο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, το Λειψία - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 3) και η μάχη της Άρσεναλ στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports Premier League), ενώ η βραδιά κλείνει στις 22:30 με την ελληνική κόντρα της Ρίο Άβε απέναντι στην Μπενφίκα (Cosmote Sport 3).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας