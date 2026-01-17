Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες
Σάββατο σήμερα (17/1) και το μενού όσον αφορά το πρόγραμμα τηλεόρασης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου είναι πλούσιο.
Η αρχή γίνεται στις 14:30 με το πολύ μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Σίτι (Novasports Premier League) με αμφότερες να μην έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών.
Μισή ώρα μετά (15:00, Novasports 1) η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού από το Κόπα Ντελ Ρέι, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να κάνει ντεμπούτο σε ματς La Liga απέναντι στη Λεβάντε. Στις 16:00 (Cosmote Sport 2) ακολουθεί η εκτός έδρας αποστολή της πρωτοπόρου στην Ιταλία Ίντερ με την Ουντινέζε, ενώ στις 17:00 η δράση κορυφώνεται στην Premier League με 5 αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεχωρίζει εκείνη της Τότεναμ με τη Γουέστ Χαμ (Novasports 5).
Στις 19:30 υπάρχουν δυο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, το Λειψία - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 3) και η μάχη της Άρσεναλ στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports Premier League), ενώ η βραδιά κλείνει στις 22:30 με την ελληνική κόντρα της Ρίο Άβε απέναντι στην Μπενφίκα (Cosmote Sport 3).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι (14:30, Novasports Premier League)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Λεβάντε (15:00, Novasports 1)
- Ουντινέζε - Ίντερ (16:00, Cosmote Sport 2)
- Τσέλσι - Μπρέντφορντ (17:00, Novasports 4)
- Τότεναμ - Γουέστ Χαμ (17:00, Novasports 5)
- Λιντς - Φούλαμ (17:00, Novasports Start)
- Σάντερλαντ - Κρίσταλ Πάλας (17:00, Novasports News)
- Λίβερπουλ - Μπέρνλι (17:00, Novasports Premier League)
- Νάπολι - Σασουόλό (19:00, Cosmote Sport 2)
- Λειψία - Μπάγερν Μονάχου (19:30, Novasports 3)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ (19:30, Novasports Premier League)
- Ρίο Άβε - Μπενφίκα (22:30, Cosmote Sport 3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.