Στην επισημοποίηση της απόκτησης του Κόνορ Γκάλαχερ από την Ατλέτικο Μαδρίτης προχώρησε η Τότεναμ.

Μετά από ενάμιση χρόνο στην Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Κόνορ Γκάλαχερ επιστρέφει στο Λονδίνο αλλά αυτή τη φορά, για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Τότεναμ. Οι Spurs δεν έκαναν γνωστές λεπτομέρειες για το ποσό της μεταγραφής ή τη διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε, με αγγλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.

Με τους Ροχιμπλάνκος, ο 25χρονος μέσος μέτρησε επτά γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 77 συμμετοχές, ενώ δήλωσε πως «ήθελα να γίνω παίκτης της Τότεναμ και ευτυχώς το κλαμπ ένιωθε ανάλογα. Ήταν πολύ εύκολο, έγινε γρήγορα και είμαι έτοιμος να μπω στον αγωνιστικό χώρο».

Προϊόν των ακαδημιών της Τσέλσι, η Γκάλαχερ ανήκε στους Μπλε για μια πενταετία (2019-2024), ωστόσο πλέον, θα αγωνίζεται σε διαφορετική γωνιά του Λονδίνου, επιστρέφοντας στην Premier League.

«Είναι ακόμα νέος, έχει πολύ χώρο για βελτίωση αλλά και μεγάλη εμπειρία σε Premier League, La Liga και με την εθνική ομάδα», σχολίασε από την πλευρά του ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, που βλέπει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του να ενισχύεται.