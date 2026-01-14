Η Ατλέτικο Μαδρίτης δυσκολεύτηκε αλλά απέκλεισε τη Λα Κορούνια από το Κύπελλο Ισπανίας, νικώντας τη 1-0 στο Ριαθόρ.

Ίδρωσε αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Ροχιμπλάνκος επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας της Λα Κορούνια, η οποία πάλεψε κόντρα στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε μα δεν μπόρεσε να κάνει την έκπληξη.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 61ο λεπτό, όταν ο Γκριεζμάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, που άφησε άγαλμα τον τερματοφύλακα της Ντεπορτίβο.

Η Ατλέτικο έγινε έτσι η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίνεται στην οκτάδα του φετινού Copa del Rey και θα μάθει αντίπαλο στα προημιτελικά στις 19 Ιανουαρίου, που θα λάβει χώρα η κλήρωση. Παράλληλα, η ομάδα του Τσόλο άφησε πίσω της τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ στα ημιτελικά του Supercopa και στρέφεται στο μέλλον.