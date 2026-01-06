Η Τσέλσι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032.

Η Τσέλσι αντικατέστησε τον Έντσο Μαρέσκα με συνοπτικές διαδικασίες, με τον Λίαμ Ροσένιορ να αναλαμβάνει καθήκοντα στους Μπλε, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο σύλλογος.

Ο Άγγλος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 αφήνοντας το Στρασβούργο, εξέλιξη την οποία είχε επιβεβαιώσει σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγες ώρες πριν.

Ποιος είναι ο Λίαμ Ροσένιορ

Γεννήθηκε στο Λονδίνο τρο 1984 και ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπρίστολ Σίτι. Έπαιξε σε Φούλαμ, Ίπσουιτς και Ρέντιγκ, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του πορεία στην Μπράιτον το 2018.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα βοηθού προπονητή στους Γλάρους την ίδια χρονιά μέχρι να πάει στην Ντέρμπι Κάουντι όπου έγινε προπονητής ατομικής εκπαίδευσης. Έμεινε μέχρι το 2022 όταν ανέλαβε την Χαλ από την οποία αποχώρησε δύο χρόνια μετά για να βρεθεί στο Στρασβούργο. Με τους Γάλλους σημείωσε 32 νίκες σε 63 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση των Μπλε και οι πρώτες δηλώσεις του νέου κόουτς

«Ο Άγγλος υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο που θα τον δεσμεύει μέχρι το 2032.

Ο Ρόσενιορ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι μετά από προπονητικές εμπειρίες στο εξωτερικό με τη ΡΣ Στρασβούργο, όπου οδήγησε τον γαλλικό σύλλογο στην ευρωπαϊκή συμμετοχή για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια στην πρώτη του σεζόν, και έχοντας προηγούμενα περάσματα στην Αγγλία με Χαλ Σίτι και Ντέρμπι Κάουντι.

Σχετικά με τη μετάβασή του στην Premier League, δήλωσε:

«Νιώθω εξαιρετικά ταπεινός και τιμημένος που διορίστηκα Προπονητής της Τσέλσι. Πρόκειται για έναν σύλλογο με μοναδικό πνεύμα και υπερήφανη ιστορία κατακτήσεων τροπαίων.

«Η δουλειά μου είναι να προστατεύσω αυτή την ταυτότητα και να δημιουργήσω μια ομάδα που θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αξίες σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε, καθώς συνεχίζουμε να κατακτούμε τίτλους. Το γεγονός ότι μου εμπιστεύτηκαν αυτόν τον ρόλο σημαίνει τα πάντα για μένα και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εμπλέκονται για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη. Θα δώσω τα πάντα για να φέρω την επιτυχία που αξίζει σε αυτόν τον σύλλογο.

«Πιστεύω βαθιά στην ομαδικότητα, τη ενότητα, τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη, και αυτές οι αξίες θα βρίσκονται στον πυρήνα κάθε μας πράξης. Θα είναι η βάση της επιτυχίας μας.

«Ανυπομονώ να δουλέψω με αυτή την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα παικτών και προσωπικού, να δημιουργήσω ισχυρούς δεσμούς μέσα και έξω από το γήπεδο, και να δημιουργήσω ένα περιβάλλον όπου όλοι θα αισθάνονται ενωμένοι και με κοινό στόχο.

«Υπάρχει πραγματική δίψα για νίκες, και θα δίνω τα πάντα κάθε μέρα για να βοηθήσω αυτή την ομάδα να ανταγωνιστεί και να κερδίσει στο υψηλότερο επίπεδο, κάνοντας όλους όσους σχετίζονται με την Τσέλσι υπερήφανους.

«Θέλω οι φίλαθλοί μας να είναι υπερήφανοι για το ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε σε κάθε παιχνίδι. Αυτοί είναι η ψυχή αυτού του τεράστιου, ιστορικού και μεγάλου συλλόγου.

«Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.»

Ο Λίαμ έχει δείξει ότι μπορεί να χτίζει ομάδες με ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, ενώ θέτει υψηλά πρότυπα για τους παίκτες μέσα και έξω από το γήπεδο. Παρά τη συνεχιζόμενη έμφαση στην ανάπτυξη των παικτών, οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες του συλλόγου παραμένουν υψηλές.

Ο Λίαμ έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το ρόστερ γρήγορα και έρχεται μαζί μας με την ευθύνη και την υποστήριξη για να εξασφαλίσει ότι η Τσέλσι θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και τις επόμενες σεζόν.

Καλωσόρισες στην Τσέλσι, Λίαμ!»