Premier League: Γιουνάιτεντ και Τσέλσι αρνήθηκαν τις φήμες περί προσέγγισης του Κλοπ
Μια είδηση που «ταρακούνησε» τον κόσμο της Premier League έγινε γνωστή τη Δευτέρα (16/2), όταν διέρρευσε η πληροφορία πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι προσέγγισαν τον Γιούργκεν Κλοπ, μετά την αποχώρηση του τελευταίου από τη Λίβερπουλ.
Τα συγκεκριμένα λόγια φαίνεται να προήλθαν δια στόματος του ατζέντη του, Μαρκ Κοσίτσκε, σε συνέντευξή του στο «Transfermarkt», βάζοντας... φωτιά στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Ωστόσο, η πλευρά των ''Red Devils'' δεν ήθελε να αφήσει αναπάντητες τις φήμες, και φρόντισε να δώσει update στην εν λόγω κατάσταση. Βάσει ρεπορτάζ του Sky Sports λοιπόν, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ αρνήθηκαν πως ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον του Κλοπ.
Το ίδιο συνέβη και από πλευράς Τσέλσι, με τους ιθύνοντες των Λονδρέζων να ξεκαθαρίζουν μέσω του αγγλικού ΜΜΕ πως δεν υπήρξε συζήτηση με τον Γερμανό τεχνικό για να αναλάβει την ομάδα.
Manchester United and Chelsea have denied having any contact with Jurgen Klopp’s agent after he said the clubs made an enquiry about the German taking over at Old Trafford❌ pic.twitter.com/QaChPjwHi9— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.