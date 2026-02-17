Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports, οι άνθρωποι των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι απάντησαν στα σενάρια περί ενδιαφέροντος για τον Γιούργκεν Κλοπ.

Μια είδηση που «ταρακούνησε» τον κόσμο της Premier League έγινε γνωστή τη Δευτέρα (16/2), όταν διέρρευσε η πληροφορία πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι προσέγγισαν τον Γιούργκεν Κλοπ, μετά την αποχώρηση του τελευταίου από τη Λίβερπουλ.

Τα συγκεκριμένα λόγια φαίνεται να προήλθαν δια στόματος του ατζέντη του, Μαρκ Κοσίτσκε, σε συνέντευξή του στο «Transfermarkt», βάζοντας... φωτιά στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η πλευρά των ''Red Devils'' δεν ήθελε να αφήσει αναπάντητες τις φήμες, και φρόντισε να δώσει update στην εν λόγω κατάσταση. Βάσει ρεπορτάζ του Sky Sports λοιπόν, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ αρνήθηκαν πως ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον του Κλοπ.

Το ίδιο συνέβη και από πλευράς Τσέλσι, με τους ιθύνοντες των Λονδρέζων να ξεκαθαρίζουν μέσω του αγγλικού ΜΜΕ πως δεν υπήρξε συζήτηση με τον Γερμανό τεχνικό για να αναλάβει την ομάδα.