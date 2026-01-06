Ο Λίαμ Ροσένιορ επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Τσέλσι, δηλώνοντας έτοιμος να αναλάβει τους «μπλε» και να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η απόλυση του Έντσο Μαρέσκα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έφερε ξανά την Τσέλσι στο μονοπάτι της αναζήτησης προπονητή. Αυτή τη φορά, όμως, η ομάδα δεν κοίταξε προς τα μεγάλα ονόματα. Έκανε μια επιλογή με ρίσκο και προοπτική, ποντάροντας στον Λίαμ Ροσένιορ.

Το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί και το πρωί της Τρίτης (6/1) ήρθε και η επιβεβαίωση, με τον ίδιο να μιλά ανοιχτά για τη συμφωνία. «Είναι μια ευκαιρία που δεν μπορούσα να αρνηθώ», είπε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ακόμη έκανε λόγο για την η επιστροφή στην Αγγλία και κοντά στην οικογένειά του, μετά από 18 μήνες γεμάτους απαιτήσεις στο Στρασβούργο.

Και τι 18 μήνες ήταν αυτοί. Ο Ροσένιορ πήρε μια ομάδα χωρίς μεγάλες προσδοκίες και της έδωσε ταυτότητα. Το Στρασβούργο τερμάτισε 7ο στη Ligue 1 την περσινή σεζόν, βγήκε Ευρώπη και φέτος στο Conference League έκανε πορεία που λίγοι περίμεναν, κλείνοντας τη League Phase στην κορυφή!

🚨🔵 BREAKING: Liam Rosenior confirms he’s set to sign for Chelsea as new head coach!



“I’m about to become the new manager of Chelsea, one of the biggest clubs in the world”, Rosenior announces.



Agreement in place. ✅ pic.twitter.com/dxJqvWspWG January 6, 2026

«Είμαι έτοιμος να γίνω ο νέος προπονητής της Τσέλσι, ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μια απίστευτη ευκαιρία σε έναν απίστευτο σύλλογο, τους παγκόσμιους πρωταθλητές, και μια ευκαιρία που απλά δεν μπορούσα να αρνηθω. Και μπορώ να πάω σπίτι και να δω τα παιδιά μου. Έχω κάνει μια θυσία που είμαι μακριά τους. Ήταν οι καλύτεροι 18 μήνες της επαγγελματικής μου καριέρας εδώ στο Στρασβούργο. Έχω γνωρίσει μερικούς απίστευτους ανθρώπους και τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει χωρίς τη σκληρή δουλειά όλων όσων συνδέονται με αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Δεν είναι μόνο η Τσέλσι, έχω ενδιαφερθεί και από άλλες ομάδες του Champions League. Αλλά αυτή την ευκαιρία, δεν μπορώ να την απορρίψω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην Τσέλσι ξέρουν ότι παίρνουν ρίσκο. Ο 41χρονος Άγγλος δεν έχει καθίσει ξανά σε πάγκο ομάδας τέτοιου μεγέθους. Όμως αυτό ακριβώς φαίνεται πως αναζητούν οι Λονδρέζοι. Έναν προπονητή με σύγχρονες ιδέες, διάθεση για δουλειά και εμπειρία στο «χτίσιμο». Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται ο τέταρτος από τους τελευταίους πέντε προπονητές της Τσέλσι που έχουν περάσει από την Championship.