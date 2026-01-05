Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Αμορίμ μετά τη λήξη της συνεργασίας τους και τα χρήματα που δαπάνησε όσο τον είχε στον πάγκο της.

Η απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να κοστίσει ακριβά στους Κόκκινους Διαβόλους. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε μετά από 14 μήνες στον πάγκο του «Όλντ Τράφορντ», με τον Ντάρεν Φλέτσερ να αναλαμβάνει προσωρινά την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι.

Ο 40χρονος κόουτς είχε αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2024 και το συμβόλαιό του θα ήταν σε ισχύ μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν, επομένως απομένουν ακόμα 18 μήνες μέχρι να λήξει. Αυτό σημαίνει ότι η Γιουνάιτεντ θα πρέπει να καταβάλει στον Ίβηρα τεχνικό όλους τους μισθούς του ακόμα κι αν δεν είναι πια προπονητής της.

Πόση αποζημίωση θα πληρώσει στον Αμορίμ;

Ο Πορτογάλος έπαιρνε περίπου 7,57 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η συνολική αποζημίωση για την υπόλοιπη διάρκεια του συμβολαίου του υπολογίζεται στα 11,36 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η θητεία του Αμορίμ θα κοστίσει στη Γιουνάιτεντ περίπου 31 εκατ. ευρώ, συν το αρχικό ποσό των 11 εκατομμυρίων που καταβλήθηκε στη Σπόρτινγκ για την απόκτησή του το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν ξοδέψει και περίπου 282,5 εκατ. ευρώ για νέες μεταγραφές υπό τις οδηγίες του.