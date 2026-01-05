Ο Ντάρεν Φλέτσερ αναλαμβάνει υπηρεσιακός προπονητής μετά και την επίσημη αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πριν λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και επίσημα η απόλυση του Πορτογάλου προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ μετά από 14 μήνες στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την διοίκηση του συλλόγου να θεωρεί πως ήρθε η ώρα για μία αλλαγή προκειμένου να μην χαθεί μία ακόμη χρονιά.

Μάλιστα με το που γνωστοποιήθηκε η απομάκρυνση του Αμορίμ από τους «κόκκινους διαβόλους» έγινε επίσημο πως υπηρεσιακός προπονητής ορίστηκε ο Ντάρεν Φλέτσερ, που αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσα, αρχής γενομένης από τον αγώνα της Τετάρτης (07/12) κόντρα στην Μπέρνλι.

Ποιος είναι ο Ντάρεν Φλέτσερ που αναλαμβάνει υπηρεσιακός

Ο Ντάνιελ Φλέτσερ γεννημένος την 1η Φεβρουαρίου του 1984 είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν ως κεντρικός μέσος και είχε μεγάλη θητεία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την φανέλα της οποίας κατέγραψε 342 συμμετοχές. Έκατσε στον αγγλικό σύλλογο για πάνω από 20 χρόνια κατακτώντας, μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο, δύο Λιγκ Καπ, ένα Champions League, τέσσερα Community Shields καθώς και ένα Uefa Super Cup.

O Σκωτσέζος έβαλε τέλος στην πολυετή καριέρα του το 2017 και σχεδόν δύο μίση χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2020 επέστρεψε στην Γιουνάιτεντ, αυτή την φορά με την ιδιότητα του προπονητή. Ξεκίνησε ως προπονητής της ομάδας κ16, ενώ τον Ιανουάριο του 2021 είχε μία σύντομη θητεία ως προπονητής και της ανδρικής ομάδας. Από τον Μάρτιο του 2021, μέχρι και το καλοκαίρι του 2024 υπηρέτησε τον σύλλογο από το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ενώ τον περασμένο Ιούλιο ορίστηκε ως προπονητής της ομάδας κ18, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και σήμερα, που είναι έτοιμος να αναλάβει για δεύτερη φορά τα ηνία της ανδρικής ομάδας.