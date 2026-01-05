Η εξήγηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόλυση Αμορίμ

Η «διαρροή» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που εξηγεί τον λόγο της απόλυσης του Ρούμπεν Αμορίμ.

Μετά από 63 ματς στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να απολύσει τον Ρούμπεν Αμορίμ, αναζητώντας πλέον άλλον προπονητή που θα επιστρέψει τον σύλλογο στις επιτυχίες.

Ποιος όμως ήταν ο λόγος που δρομολογήθηκαν αυτές οι εξελίξεις; Η απάντηση είναι σχετικά εύκολη, καθώς μετά και το χθεσινό ξέσπασμα του Πορτογάλου τεχνικού στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της εκτός έδρας ισοπαλίας με την Λιντς, επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια περί κακών σχέσεων με την διοίκηση της ομάδας.

Στην ανακοίνωση της απόλυσής του, οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέφεραν πως «η ηγεσία του συλλόγου αποφάσισε με δισταγμό ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή, προκειμένου η ομάδα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευκαιρία για όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα».

Το έγκυρο BBC όμως, στο live που άνοιξε για τις εξελίξεις στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, ανέφερε πως πηγές κοντά στην ομάδα ανέφεραν πως «δεν υπήρχαν επαρκή δείγματα εξέλιξης ή προόδου τη φετινή σεζόν υπό τον Αμορίμ».

