Υπό τον φόβο της αποχώρησης του Γκουαρδιόλα στο τέλος της σεζόν, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Έντσο Μαρέσκα για την επόμενη μέρα στον πάγκο.

Το 2026 βρήκε τον Έντσο Μαρέσκα να αναζητάει τον επόμενο προορισμό της καριέρας του, με την Τσέλσι να ανακοινώνει την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ομάδας μετά από μια περίοδο αγωνιστικής καθίζησης που έχει περιορίσει τους Μπλε εκτός της πρώτης τετράδας της Premier League.

Πρόκειται για τον πρώτο προπονητή σε ολόκληρη την ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος που απομακρύνεται ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όμως δεν αποκλείεται ο Ιταλός να επιστρέψει πολύ σύντομα στο Νησί, αλλά για διαφορετικό πάγκο.

Όπως αποκαλύπτει άλλωστε το «Athletic», ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είχε επαφές τους προηγούμενους μήνες με ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου οι δυο πλευρές να εξερευνήσουν τις πιθανότητες συνεργασίας τους, σε περίπτωση αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στο Μάντσεστερ άλλωστε θεωρούν όλο και πιο πιθανό το τέλος της εποχής του Καταλανού στο τέλος της σεζόν ανεξάρτητα από το πώς θα κυλήσει η σεζόν και προετοιμάζονται από νωρίς για την επόμενη μέρα.

Το «Athletic» τονίζει πως Μαρέσκα βρίσκεται ψηλά στη λίστα τους για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση και το τιμόνι του κλαμπ, αν και δεν πρόκειται για το μοναδικό όνομα που εξετάζεται στο «Έτιχατ».