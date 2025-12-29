Νότιγχαμ Φόρεστ: Επιστολή διαμαρτυρίας για τη διαιτησία κόντρα στη Σίτι
Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία (PGMOL) έστειλε η Νότιγχαμ Φόρεστ! Σύμφωνα με το «Athletic», οι Reds διατηρούν έντονα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία απέδρασε στο τέλος με νίκη 2-1 από το «City Ground».
Στη Φόρεστ ωστόσο διατηρούν έντονα παράπονα από την απόδοση του ρέφερι, Ρομπ Τζόουνς, καθώς θεωρούν πως ο Ρούμπεν Ντίας απέφυγε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Ίγκορ Ζεσούς νωρίς στο β΄μέρος, ενώ κρίνουν πως υπήρξε επιθετικό φάουλ του Νίκο Ο΄Ράιλι πριν από το νικητήριο γκολ του Ράιαν Τσερκί στο 83΄.
Για τους παραπάνω λόγους ο αγγλικός σύλλογος έχει ζητήσει από τους αρμόδιους να πάρει στα χέρια του οπτικοακουστικό υλικό από τις συζητήσεις μεταξύ των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα για να αναλύσουν το σκεπτικό τους.
Παράλληλα ο προπονητής της ομάδας, Σον Ντάις, αναμένεται να εκφράσει τα παράπονά του δια ζώσης στον αρχιδιαιτητή της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ.
