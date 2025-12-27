Μεγάλο «διπλό» για τη Σίτι που απέδρασε από το «City Ground» κόντρα στη μαχητική Φόρεστ (1-2) και πανηγύρισε την έκτη συνεχόμενη νίκη στην Premier League, φτάνοντας προσωρινά στην κορυφή.

Την έκτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη μαχητική Νότιγχαμ (1-2), με τον Τσερκί να βρίσκει δίχτυα στο 83' στην εκτός έδρα αναμέτρηση και να βάζει – έστω και προσωρινά – την ομάδα στην κορυφή της Premier League, αφού προσπέρασε την Άρσεναλ με έναν βαθμό διαφορά. Θυμίζουμε ότι οι Gunners αντιμετωπίζουν στις 17:00 την Μπράιτον στο «Έμιρεϊτς»!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ παρουσιάστηκε εξαιρετικά διαβασμένη απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα είχαν την υπεροχή στην κατοχή της μπάλας, όμως η Φόρεστ οργάνωσε σωστά την άμυνά της και δεν άφησε χώρους. Στο 12’, ο Γκβαρντιόλ επιχείρησε να βρει τον Φόντεν με κάθετη μπαλιά προς τον Χάαλαντ, αλλά η άμυνα της Φόρεστ αντέδρασε. Στο 19’, οι γηπεδούχοι βγήκαν στην αντεπίθεση, όμως ο Γκιμπς-Γουάιτ δεν βρήκε στόχο. Στο 21’, ο Τσέρκι έπαιξε έξυπνα τον Χάαλαντ, ο οποίος σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Μιλένκοβιτς έβαλε την κόντρα. Στο 25’, ο Ντομίνγκες δοκίμασε το σουτ, στέλνοντας την μπάλα άουτ πάνω από τα δοκάρια του Ντοναρούμα. Στο 28’, η Φόρεστ απείλησε ξανά με συνεργασία των Χάτσινσον, Σαβόνα και Ίγκορ Ζέσους, όμως η Σίτι απομάκρυνε. Στο 35’, ο Μουρίγιο μπλόκαρε σουτ του Φόντεν, ενώ στο 38’ η σέντρα του Γουίλιαμς δεν δημιούργησε πρόβλημα. Στο 40’, η Σίτι πίεσε με τους Ρέιντερς, Μπερνάρντο, Χάαλαντ και Φόντεν, αλλά η Φόρεστ κράτησε το μηδέν.

Με το καλησπέρα του δευτέρου ημιχρόνου στο 48' , ο Ρειντερς «ντύθηκε» Άγιος Βασίλης για τη Σίτι, χαρίζοντας το προβάδισμα. Ο Τσέρκί με εξαιρετική ενέργεια πέρασε τον Μουρίγιο και βρήκε τον Ρέιντερς στην περιοχή, που με ψύχραιμο πλασέ έστειλε τη μπάλα κάτω από τον Τζον Βίκτορ.

Όμως η χαρά δεν κράτησε για πολύ αφού πέντε λεπτά αργότερα ο Χάντσινσον βρήκε δίχτυα! Ο Γκιμπς-Γουάιτ και ο Οντόι έτρεξαν γρήγορα από τα αριστερά, με τον Οντόι να επιστρέφει τη μπάλα στον Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος την έστρωσε στο αριστερό μέρος της περιοχής για τον Ζέσους. Εκείνος με εξαιρετική πάσα βρήκε τον Χάτσινσον, που αιφνιδίασε τον Ο’Ράιλι και με δεξί σουτ στο τελείωσε ιδανικά τη φάση, ισοφαρίζοντας για την ομάδα του Σον Ντάις. Οι Πολίτες ανέβασαν ρυθμούς και η πίεση απέδωσε καρπούς στο 83’. Ο Τσερκί εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά-σέντρα από κόρνερ, σούταρε δυνατά με το δεξί και έστειλε την μπάλα στην κάτω γωνία, κάνοντας το 2-1 για τους Citizens. Η Νότιγχαμ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και το 1-2 έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σίτι είναι, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της Premier League.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Βίκτορ, Σαβόνα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Άντερσον, Ντομίνγκες (87′ Αβονίγι), Χάτσινσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Χάντσον-Οντόι (90′ Μπάκουα), Ζεσούς

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνιες, Ντίας, Γκβαρντιόλ, Ο’Ράιλι, Σίλβα, Γκονζάλες, Ρειντερς (73′ Σαβίνιο), Τσερκί (89′ Άκε), Φόντεν, Χάλαντ