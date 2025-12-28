Η Τότεναμ επέστρεψε στις νίκες, παίρνοντας ένα δύσκολο «τρίποντο» στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (0-1) παρά την... ατυχία του Ριτσάρλισον.

Κάθε χρόνο ο στόχος της Τότεναμ είναι να τερματίσει στην πρώτη εξάδα για να καταφέρει να βγει στην Ευρώπη. Η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά για τους Spurs, ωστόσο πήραν μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα στο «Σέλχαρστ Παρκ» επικρατώντας της Κρίσταλ Πάλας με 1-0 στο λονδρέζικο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ προηγήθηκε με τον Γκρέι στο πρώτο μέρος, σημείωσε δύο γκολ που ακυρώθηκαν, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων και τελικά πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που την ανέβασαν στην 11η θέση και στο -4 από την ευρωπαϊκή τροχιά.

Η Τότεναμ έδειξε από νωρίς την διάθεσή της να αφήσει πίσω τις δύο συνεχόμενες ήττες από τις οποίες προερχόταν. Βρήκε δίχτυα με τον Ριτσάρλισον στο 17', όμως ακυρώθηκε για οφάιντ. Η προειδοποίηση όμως μετατράπηκε σε γκολ λίγο πριν το ημίχρονο, όταν ο Γκρέι βρέθηκε στο σωστείο σημείο μετά την κεφαλιά του Ριτσάρλισον και με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 (42').

Η εικόνα άλλαξε στις αρχές του δεύτερου μέρους, με την Πάλας να κυριαρχεί και να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο ψάχνοντας την ισοφάριση. Την οποία άγγιξαν με τον Χιουζ στο 56', ωστόσο το σουτ του έφυγε για λίγο πάνω από την εστία του Βικάριο. Και ενώ η Τότεναμ δεν απειλούσε ως τότε, στο 75' ο Ριτσάρλισον βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά όπως και νωρίτερα το τέρμα του ακυρώθηκε για οφσάιντ!

Οι Spurs έχασαν κι άλλη ευκαιρία για να «κλειδώσουν» τη νίκη με το δοκάρι του Οντομπέρ στο 88', ωστόσο δεν το... πλήρωσαν. Οι Αετοί του Όλιβερ Γκλάσνερ υπέστησαν την τρίτη διαδοχική ήττα και παρέμειναν στην 9η θέση.