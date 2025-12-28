Σάντερλαντ - Λιντς 1-1: Η μια... άντεξε, η άλλη δεν πρόλαβε την ανατροπή
Χτυπά το κεφάλι της στον τοίχο η Λιντς. Και πώς να μην το κάνει αφού ξέρει πως για ακόμη μια φορά φέτος αδίκησε τον εαυτό της και άφησε δύο βαθμούς. Η ομάδα του Φάρκε βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο Στάδιο του Φωτός απέναντι στη μαχητική Σάντερλαντ και, παρ'ότι ισοφάρισε, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις στιγμές της για να φτάσει στο τρίποντο.
Έτσι, παραμένει στη 16η θέση της Premier League. Αντίθετα, οι Μαυρόγατες συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις και στέκονται στο -1 από την πρώτη πεντάδα.
Η Σάντερλαντ άνοιξε το σκορ στο 28' χάρη στο φανταστικό πλασέ του Σιμόν Αντίνγκρα, όμως το παιχνίδι ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 47' ο Κάλβερτ-Λιούιν βρήκε δίχτυα για έκτο σερί παιχνίδι (!) και από κοντά ισοφάρισε για την ομάδα του.
Όσο κι αν πίεσε πάντως, η Λιντς δεν βρήκε το δεύτερο γκολ που άξιζε και το 1-1 έμεινε μέχρι τη λήξη.
