Η ήττα στο «Άνφιλντ» από τη Λίβερπουλ (2-1, 27/12) έγραψε ένα απίθανο αρνητικό σερί για την ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς.

Η Λίβερπουλ έγινε η 16η ομάδα μονάχα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, που επικράτησε της Γουλβς, με το 2-1 το βράδυ του Σαββάτου (27/12) στο «Άνφιλντ».

Οι «λύκοι» έχουν αυτές τις 16 ήττες και μονάχα 2 ισοπαλίες στις 18 αγωνιστικές που έχουν παιχθεί έως τώρα στην Premier League, με τον υποβιβασμό φυσικά να μοιάζει... δεδομένος.

Ωστόσο, πέραν αυτού, το σύνολο του Ρομπ Έντουαρντς έγραψε και μια τρομερά αρνητική σελίδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αυτό το ρεκόρ (σσ 16 ήττες, 2 ισοπαλίες) είναι το χειρότερο που έχει υπάρξει σε 123 χρόνια όσον αφορά ξεκίνημα της σεζόν και φυσικά φανερώνει αυτό που βλέπουμε όλοι: πως κάτι πάει πολύ λάθος.