Premier League: Η Γουλβς έκανε αρνητικό ρεκόρ 123 ετών!
Η Λίβερπουλ έγινε η 16η ομάδα μονάχα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, που επικράτησε της Γουλβς, με το 2-1 το βράδυ του Σαββάτου (27/12) στο «Άνφιλντ».
Οι «λύκοι» έχουν αυτές τις 16 ήττες και μονάχα 2 ισοπαλίες στις 18 αγωνιστικές που έχουν παιχθεί έως τώρα στην Premier League, με τον υποβιβασμό φυσικά να μοιάζει... δεδομένος.
Ωστόσο, πέραν αυτού, το σύνολο του Ρομπ Έντουαρντς έγραψε και μια τρομερά αρνητική σελίδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αυτό το ρεκόρ (σσ 16 ήττες, 2 ισοπαλίες) είναι το χειρότερο που έχει υπάρξει σε 123 χρόνια όσον αφορά ξεκίνημα της σεζόν και φυσικά φανερώνει αυτό που βλέπουμε όλοι: πως κάτι πάει πολύ λάθος.
Wolves are the first top-flight side in English Football League history to record as few as two points 18 matches into a league campaign— Squawka (@Squawka) December 27, 2025
LLLLLDDLLLLLLLLLLL
They’re also the first top-flight side to go 18 league games into a season without a win in 123 years. 🤯 pic.twitter.com/kbcLHOssJk
