Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον Ντόργκου για... κρυφό ήρωα και πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στη Νιούκαστλ για να πλησιάσει την πρώτη τετράδα.

Έλειπε ο Μπουμό, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Ντιαλό… Κι όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε έναν άλλον κρυφό ήρωα, έναν… Secret Santa. Χάρη στο φανταστικό τέρμα του Πάτρικ Ντόργκου - που πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στην Αγγλία - οι Κόκκινοι Διάβολοι επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στη Νιούκαστλ (1-0) και έκαναν Χριστουγεννιάτικο δώρο στους οπαδούς τους, για να σκαρφαλώσουν στην 5η θέση της βαθμολογίας της Premier League, στην ισοβαθμία (με ματς περισσότερο) με την 4η Τσέλσι. Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Αμορίμ μετά από δύο ματς, συνέχεια στο κακό σερί για τους Magpies, που έμειναν στην 11η θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολλές μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής και τη Νιούκαστλ σταδιακά να παίρνει τα ηνία. Πάνω που πήγε να τα κρατήσει στα χέρια της ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ. Χάρη στον Ντόργκου.

Η μπάλα έγινε διεκδικήσιμη στην περιοχή από την απομάκρυνση του Βολτεμάντε μετά από απομάκρυνση σε κόρνερ και ο Δανός έπιασε το τέλειο βολέ με το αριστερό για να ανοίξει το σκορ.

Το γκολ άλλαξε το μομέντουμ και ο Ντόργκου πλησίασε δις στο να δεύτερο προσωπικό του τέρμα, με την ομάδα του Αμορίμ να παίρνει αυτοπεποίθηση.

Οι Magpies πάντως μπήκαν με ορμή στο δεύτερο μέρος και κυριάρχησαν αναζητώντας την ισοφάριση. Ακόμα κι έτσι βέβαια, η Γιουνάιτεντ παρέμενε επικίνδυνη. Στο 59’ ο Σέσκο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι μέσα από την περιοχή και τρία λεπτά μετά ο Χολ έκανε το ίδιο με φοβερό σουτ από μακριά.

Ο Γκόρντον στο 67’ δεν έκανε καλή επιλογή από εξαιρετική θέση, ενώ στο 73’ ο Νταλότ βγήκε στο τετ α τετ από τη βαθιά μπαλιά του Μαρτίνες αλλά εκτέλεσε πολύ άουτ.

Η Νιούκαστλ όσο κυλούσε ο χρόνος ανέβαζε την πίεσή της αλλά είτε είχε κακές αποφάσεις στα κρίσιμα, είτε έπεφτε πάνω στην ψυχωμένη άμυνα της Γιουνάιτεντ, που κράτησε το μηδέν και πανηγύρισε τη νίκη.