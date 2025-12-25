Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, όπως επιβεβαίωσε και η ζυγαριά του, έβγαλε... ασπροπρόσωπο τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Δεν είναι να παίζεις με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Και ο Έρλινγκ Χάαλαντ το ξέρει καλά αυτό. Ο Καταλανός κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι… προειδοποίησε άπαντες για το επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, τονίζοντας πως δεν αφήνει περιθώρια για… Χριστουγεννιάτικες ατασθαλίες.

«Κάθε παίκτης ζυγίστηκε την Παρασκευή. Επιστρέφουν στις 25 και θα είμαι εκεί ελέγχοντας πόσα κιλά πήραν. Μόλις φτάσουν μετά από τρεις ημέρες διακοπών, θέλω να δω πώς θα επανέλθουν», είπε ο Πεπ και ο Χάαλαντ τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Και φυσικά, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ μοιράστηκε τη στιγμή με τους ακόλουθούς του. Ο Νορβηγός δημοσίευσε μια φωτογραφία του να ζυγίζεται στο προπονητικό κέντρο των Citizens και έγραψε «Όλα καλά!!», έχοντας μείνει σταθερός στα κιλά του.

Κάπως έτσι, ετοιμάζεται να το… πιάσει από εκεί που το έχει αφήσει. Ο Χάαλαντ διανύει τρομερή σεζόν με 25 γκολ και 4 ασίστ σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.