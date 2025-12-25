Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών αφησε ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον.

Αυτά δεν ήταν συνηθισμένα «συλλυπητήρια» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, γιατί ο Τζον Ρόμπερτσον δεν ήταν ένας συνηθισμένος ποδοσφαιριστής για εκείνη.

Ο παίκτης που συνδέθηκε όσο κανείς με τον διπλό θρίαμβο στο Champions League και τη χρυσή της εποχή έφυγε από τη ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο Σκωτσέζος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών και βύθισε στο πένθος τον σύλλογο.

We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.



A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.



«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και καλού φίλου, Τζον Ρόμπερτσον.

Ένας πραγματικός σπουδαίος του συλλόγου μας και διπλός νικητής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το ασύγκριτο ταλέντο του Τζον, η ταπεινοφροσύνη και η ασταμάτητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Τζον, τους φίλους τους και όλους όσοι τον αγαπούσαν.

Αναπαύσου εν ειρήνη Ρομπότ… Ο σπουδαιότερός μας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ρόμπερτσον αποτελεί απόλυτα θρυλική φιγούρα του club, γράφοντας 350 εμφανίσεις μαζί της. Ήταν ο πρωταγωνιστής της τρομερής ομάδας του Μπράιαν Κλαφ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Αγγλίας και τα δύο σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1979 και το 1980.

Πέρα από αυτά ωστόσο, υπήρξε ένας φανταστικός μεσοεπιθετικός με τρομερή τεχνική κατάρτιση και δημιουργικό όραμα στο χορτάρι. Ο κόσμος της Νότιγχαμ τον ερωτεύτηκε στις 14 σεζόν που πέρασε με τη φανέλα της, χρίζοντάς τον - κατά γενική ομολογία - GOAT των Reds.