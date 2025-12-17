Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή, τήρησαν οι παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ στην προπόνηση της ομάδας.

Σύσσωμη η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στέκεται στο πλευρό του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά τον θάνατο της μητέρας του, Ειρήνης. Η είδηση σκόρπισε θλίψη και στον σύλλογο των Reds, οι οποίοι προετοιμάζονται για την αναμέτρηση με την Φούλαμ την προσεχή Δευτέρα (22/12).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι παίκτες και το staff του συλλόγου κράτησαν ενός λεπτού σιγή στην πρωινή προπόνηση της Τετάρτης (17/12) αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στην μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θυμίζουμε ότι ο σύλλογος, μέσω ανάρτησής του στα social media, είχε εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της κυρίας Ειρήνης.

Η ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ

«Οι παίκτες και το προσωπικό της πρώτης ομάδας τήρησαν ενός λεπτού σιγή πριν από την πρωινή προπόνηση, αποτίοντας φόρο τιμής στην απώλεια της μητέρας του Ευάγγελου Μαρινάκη, Ειρήνης. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια παραμένουν με τον κ. Μαρινάκη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».