Η «οικογένεια» του Ολυμπιακού πενθεί για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανάρτηση στα Social Media έστειλε το μήνυμα της για τη μητέρα του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ ανέφερε την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.».