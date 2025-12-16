Ο Πολ Ντόιλ, ο άνθρωπος που προκάλεσε το χάος στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ τον περασμένο Μάιο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών

Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η διήμερη ακρόαση για την καταδίκη του 54χρόνου Πολ Ντόιλ, ο οποίος, σύμφωνα με δική του ομολογία, είναι εκείνος που προκάλεσε το χάος στην παρέλαση της Λίβερπουλ τον περασμένο Μάιο, όταν παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητο του πάνω από 130 ανθρώπους.

Στην δίκη που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο ο Ντόιλ είχε δηλώσει ένοχος για 31 αδικήματα, που κυμαίνονταν από επικίνδυνη οδήγηση και συμπλοκή μέχρι τραυματισμό και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Ο δικαστής τότε δεν είχε εκδόσει κάποια απόφαση καθώς περίμενε την ακρόαση του κατηγορουμένου που έλαβε χώρα τις τελευταίες 48 ώρες και τελείωσε μόλις πριν λίγα λεπτά, με τον Ντόιλ να βρίσκεται ομόφωνα ένοχος και για τα 31 αδικήματα και να καταδικάζεται σε 21 έτη και 6 μήνες φυλάκισης, χωρίς αναστολή.

Ο Τζέιμς Άλισον, από τη Μονάδα Σύνθετων Υποθέσεων της Εισαγγελίας του Στέμματος δήλωσε μετά την αγόρευση της κατηγορίας δήλωσε πως:

«Σε επτά λεπτά επικίνδυνης οδήγησης, ο Ντόιλ, ένας μεσήλικας οικογενειάρχης, χρησιμοποίησε αυτό το όχημα ως όπλο χτυπώντας περισσότερους από 100 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, μωρών και ηλικιωμένων. Όταν τελικά τελείωσε, είχε παγιδεύσει μερικούς από αυτούς κάτω από το όχημά του».

«Όχι μόνο τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους, αλλά προκάλεσε επίσης φρίκη και χάος σε μια μέρα γιορτής και χαράς. Ο λόγος για τον οποίο το έκανε; Η αλήθεια είναι τόσο απλή όσο και φρικτή, ο Πολ Ντόιλ έχασε την ψυχραιμία του και, έξαλλος, έπεσε πάνω σε ανθρώπους με σκοπό να τους προκαλέσει σοβαρό κακό.»

«Το βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου από το ταξίδι του στο κέντρο του Λίβερπουλ εκείνη την ημέρα είναι πραγματικά σοκαριστικό. Πριν φτάσει στο κέντρο της πόλης, οδηγούσε επιθετικά, προσπαθούσε να προσπεράσει άλλα αυτοκίνητα και να περάσει με κόκκινο φανάρι. Όπως γνωρίζουμε τώρα, τα πράγματα θα χειροτέρευαν πολύ».

Από την άλλη ο δικαστής της υπόθεσης, Άντριου Μενάρι εξετάζοντας τα στοιχεία πριν την επιβολή των ποινών σημείωσε ότι: «Αποδέχομαι όλα αυτά (τα στοιχεία περί πρότιμου έντιμου βίου) και αναγνωρίζω ότι η ποινή που είμαι καταδικασμένος να επιβάλω θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις ωστόσο, αυτός ο θετικός και ο καλός χαρακτήρας του κατηγορουμένου μπορεί να έχει μόνο περιορισμένο αντίκτυπο στην ποινή όταν μιλάμε για αδικήματα αυτής της σοβαρότητας», με τον ίδιο στην συνέχεια να δηλώνει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν «συντριπτικά» και ότι ο Ντόιλ θα μπορούσε να είχε δώσει μια ένδειξη για την ενοχή του πολύ νωρίτερα.