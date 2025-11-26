Ο Πολ Ντόιλ που προκάλεσε χάος στο Λίβερπουλ τον περασμένο Μάϊο, δήλωσε ένοχος για τον τραυματισμό περισσότερων από 130 ατόμων.

Ένοχος για τη -σχεδόν δολοφονική- επίθεση εις βάρος φιλάθλων της Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια της παρέλασης τίτλου τον περασμένο Μαϊο, δήλωσε ο οδηγός του ΙΧ που έσπειρα τον τρόμο και τραυμάτισε περισσότερα από 130 άτομα.

Στην δίκη που πραγματοποιήθηκε, ο Πολ Ντόιλ εγκατέλειψε την υπεράσπισή του και επιβεβαίωσε ότι ήθελε να αλλάξει τη θέση του και να αποδεχτεί τις κατηγορίες εναντίον του. Με δάκρυα στα μάτι, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δήλωσε ένοχος για 31 αδικήματα, που κυμαίνονταν από επικίνδυνη οδήγηση και συμπλοκή μέχρι τραυματισμό και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Όπως αναφέρεται, δεν δόθηκαν εξηγήσεις στο Δικαστήριο για την πράξη του 54χρονου, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες είναι πιθανό να ανακοινωθούν όταν ο ίδιος καταδικαστεί κατά τη διάρκεια μιας διήμερης ακρόασης στις 15 και 16 Δεκεμβρίου. Τότε, τα θύματα θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν δηλώσεις που περιγράφουν λεπτομερώς πώς αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή τους.

Ο Επίτιμος Δικαστής, είπε στον Ντόιλ πως θα λάβει υπόψη «αποδεικτικά στοιχεία χαρακτήρα» από τους συνηγόρους υπεράσπισής του πριν αποφασίσει για το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να εκτίσει στη φυλακή.

«Ο σκοπός της καθυστέρησης είναι να διασφαλιστεί ότι όλα είναι έτοιμα και ότι το δικαστήριο έχει, γραπτώς, όλα τα υπομνήματα που πρέπει να υποβληθούν σχετικά με την επιβολή της ποινής.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να παραμείνετε υπό κράτηση. Προφανώς, είναι αναπόφευκτο να υπάρξει μια ποινή φυλάκισης κάποιας διάρκειας και θα πρέπει να προετοιμαστείτε για αυτό το αναπόφευκτο αποτέλεσμα», ανέφερε στον κατηγορούμενο ο Δικαστής.