Η Σάντερλαντ δεν θέλει καν να... βλέπει την Νιούκαστλ και οι υπεύθυνοι του «Stadium of Light» φρόντισαν για αυτό στο Tyne–Wear ντέρμπι!

Ήταν πολλά τα εννέα χρόνια. Τόσα είχαν να βρεθούν αντιμέτωπες Σάντερλαντ και Νιούκαστλ στην Premier League, σε ένα από τα πιο κλασικά ντέρμπι του Νησιού, το Tyne–Wear! Δύο άσπονδοι εχθροί, μία νικήτρια, η Σάντερλαντ που χάρη στο αυτογκόλ του Βολτεμάντε στο 46ο λεπτό έκανε τη δουλειά της.

Μία από αυτές τις αναμετρήσεις που οι ποδοσφαιρόφιλοι περίμεναν πώς και πώς. Οι γηπεδούχοι, πάντως, λίγο παραπάνω και φρόντισαν να κάνουν... αξέχαστο το απόγευμα στο σύνολο του Έντι Χάου. Πόσο πολύ μισιούνται αυτοί οι δύο σύλλογοι; Τόσο, που οι υπεύθυνοι του γηπέδου αποφάσισαν να μην κατονομάσουν καν την αντίπαλό του!

Το μάτριξ στο «Stadium of Light» ανέγραφε μόνο τη λέξη «φιλοξενούμενοι», ενώ πέρα από το όνομα της αντιπάλου έλειπε μέχρι και το έμβλημα των Magpies! Για την Σάντερλαντ αυτή ήταν η πρώτη τους νίκη απέναντι στην μισητή τους αντίπαλο από το 2015, όταν είχαν θριαμβεύσει με 3-0. Παράλληλα, αύξησαν την διαφορά τους στο +4 από την Νιούκαστλ και την υποχρέωσαν στην έκτη της ήττα στην Premier League.

'Visitors' 👀 Sunderland opted against putting the Newcastle crest on the scoreboard today... pic.twitter.com/yoTUMeGrZK — Match of the Day (@BBCMOTD) December 14, 2025