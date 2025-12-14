Η Μάντσεστερ Σίτι υπέταξε σαν στυγνή δολοφόνος την Κρίσταλ Πάλας (3-0) και μείωσε την απόστασή της από την Άρσεναλ. Σπουδαία νίκη της Νότιγχαμ, που πήρε «ανάσα» με το 3-0 κόντρα στην Τότεναμ.

Δεν... έθελξε, δεν έσπειρε τρόμο αλλά νίκησε με 3-0. Κι αυτό ήταν ίσως ό,τι πιο πειστικό μπορούσε να κάνει η Μάντσεστερ Σίτι. Οι Citizens έκαμψαν με τριάρα την αντίσταση της μαχητικής αλλά ανούσιας Κρίσταλ Πάλας και συνεχίζει να αναπνέει στον σβέρκο της πρωτοπόρου Άρσεναλ, ούσα μόλις στο -2 από την κορυφή. Χάαλαντ (x2) και Φόντεν με τα γκολ τους έδωσαν συνέχεια στο... κουβάλημα, προσωποποιώντας τον κυνισμό της ομάδας του Γκουαρδιόλα στο Νότιο Λονδίνο.

Οι Eagles ήταν αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι με το πόδι... πατημένο στο γκάζι. Πίεσαν από την αρχή και δημιούργησαν προβλήματα στη Μάντσεστερ Σίτι, κρατώντας τη ακίνδυνη για ώρα. Ο Πίνο είδε το πλασέ του να σταματά στο οριζόντιο στο 17', η Πάλας δεν έκανε τη ζημιά και τιμωρήθηκε. Στο 41ο λεπτό, στην πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία των Citizens, ο Νούνιες σέντραρε ωραία από τα δεξιά και ο Χάαλαντ με τρομερή κεφαλιά από δύσκολη θέση άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Η Κρίσταλ Πάλας συνέχισε να δημιουργεί κινδύνους, να λούζε με... κρύο ιδρώτα τον Γκουαρδιόλα, αλλά και να μην εκμεταλλεύεται τις στιγμές της. Σε αντίθεση με τη Σίτι. Στο 69ο λεπτό, ο Τσερκί κουβάλησε ωραία την μπάλα, την έσπασε στον Φόντεν κι αυτός με άψογο σουτ λίγο έξω από την περιοχή την έστειλε στη γωνία του Χέντερσον απλοποιώντας πολύ τα πράγματα. Λίγο πριν το φινάλε, ο Σαβίνιο κέρδισε το πέναλτι από τον Χέντερσον και ο Χάαλαντ δεν έκανε λάθος από την άσπρη βούλα υπογράφοντας το τελικό 3-0 με ντοπιέτα.

«Αδηφάγα» Νότιγχαμ, πήρε... ανάσα

Η Νότιγχαμ Φόρεστ... καταβρόχθισε την Τότεναμ στο «City Ground» και γέμισε τα πνευμόνια της με πολύ γερή δόση οξυγόνου. Άλλωστε με το επιβλητικό 3-0, οι Reds εκμεταλλεύτηκαν ιδανικά και την ήττα της Γουέστ Χαμ και ανέβηκαν στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη. Απογοήτευση για τους Spurs που έχασαν έδαφος στην κούρσα για την Ευρώπη.

Καλύτεροι από την αρχή μέχρι το τέλος η ομάδα του Ντάις, είχε δοκάρι με τον Σανγκαρέ στο 5', αλλά δεν άργησε να ανοίξει το σκορ. Ο Ιβοριανός στο 28' είπε «ευχαριστώ» στο μεγάλο λάθος του Γκρέι και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Χάντσον-Οντόι για το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης στο 50' με εντυπωσιακό τρόπο - είτε το ήθελε, είτε όχι - αιφνιδίασε με σέντρα-σουτ τον Βικάριο από πολύ πλάγια και διπλασίασε τα τέρμα της Φόρεστ. Το show πάντως δεν είχε ακόμα φτάσει στο τέλος του με τον Σανγκαρέ στο 79' να «κεραυνοβολεί» εκτός περιοχής και να δίνει διαστάσεις θριάμβου στην πολύ σημαντική νίκη της Νότιγχαμ.

Γουέστ Χαμ - Άστον Βίλα 2-3

Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο με 3-2 επί της Γουέστ Χαμ πέτυχε η Άστον Βίλα και διατηρήθηκε σε τροχιά κορυφής και Champions League. Οι Villans πέτυχαν την ένατη (!) διαδοχική τους νίκη, γεγονός που τους έφερε στο -3 από την Άρσεναλ. Αντίθετα, οι Λονδρέζοι βρέθηκαν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Αυτογκόλ ο Μαυροπάνος, που ξεκίνησε βασικός.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 1ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Φερνάντες. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν γρήγορα και στο 9ο λεπτό ο Μαυροπάνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Καλύτερη η Γουέστ Χαμ, η οποία πήρε προβάδισμα στο 24' με τον Μπόουεν. Διαφορετικό το σκηνικό στην επανάληψη, με τον Ρότζερς να φέρνει το ματς στα ίσα. Ο Άγγλος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αφού στο 79΄διαμόρφωσε το 3-2.

Σάντερλαντ - Νιουκάστλ 1-0

Το ντέρμπι Tyne–Wear είχε τα χρώματα της Σάντερλαντ. Οι Μαυρόγατες επικράτησαν 1-0 της Νιουκάστλ και βρέθηκαν στην 7η θέση, αλλά και το -2 από την τετράδα. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν στη 12η. Η Σάντερλαντ είχε ελαφρά υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο, όχι όμως και τη μεγάλη φάση. Μοιραίος για τη Νιουκάστλ, ο Βολτεμάντε, αφού στο 46' ο υψηλόσωμος φορ με... αυτογκολάρα έκρινε τη μοίρα του ματς. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τη Σάντερλαντ να επιστρέφει στις νίκες κόντρα στους Magpies μετά τον Οκτώβριο του 2015.