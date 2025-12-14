Σάντερλαντ - Νιουκάστλ: Το ντέρμπι που δεν γεννήθηκε στο γήπεδο

Χρόνια στασιμότητας, χρόνια πληγών

Το ντέρμπι Tyne–Wear δεν λειτουργούσε ως μέτρο ανωτερότητας, αλλά ως διαγωνισμός του ποιος ήταν λιγότερο κακός. Και οι δύο σύλλογοι μοιράζονται μια ιστορία αποτυχίας σε επίπεδο τίτλων. Η Σάντερλαντ δεν έχει κατακτήσει σημαντικό τρόπαιο από το Κύπελλο Αγγλίας του 1973, ενώ για τη Νιούκαστλ - μέχρι την κατάκτηση του Carabao Cup την περασμένη σεζόν - η τελευταία μεγάλη επιτυχία χρονολογούνταν στο 1969. Πρωτάθλημα η Σάντερλαντ έχει να κερδίσει από το 1936 και η Νιούκαστλ από το 1927. Η δε Σάντερλαντ έχει συμμετάσχει μόλις μία φορά στην Ευρώπη. Το ντέρμπι, λοιπόν, ήταν πάντα γεμάτο αίμα και ποτέ γεμάτο δόξα.

Η τελευταία τους συνάντηση στο πρωτάθλημα ήταν το 1-1 στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» τον Μάρτιο του 2016. Δύο μήνες αργότερα, η Νιούκαστλ υποβιβάστηκε, τερματίζοντας 18η με 37 βαθμούς, ενώ η Σάντερλαντ - που είχε επικρατήσει με 3-0 στο Stadium of Light τον προηγούμενο Οκτώβριο- βρέθηκε δύο βαθμούς και μία θέση πιο πάνω. Εκείνη η νίκη ήταν η τελευταία σε ένα ιστορικό σερί έξι συνεχόμενων επιτυχιών της Σάντερλαντ απέναντι στη Νιούκαστλ, σεζόν κατά τις οποίες τερμάτισε 17η, 14η, 16η και 17η στην Premier League.

Το στοίχημα αλλάζει επίπεδο στην bwin με τα Opta Stats! Νέο πλήρως ανανεωμένο Live Streaming* με info που κάνουνε τη διαφορά!

Από μία σκοπιά, η Σάντερλαντ δεν τα είχε πάει ποτέ καλύτερα. Από μια άλλη, όμως, τι σήμαινε όλο αυτό; Μια παράξενη ημιζωή, μια ζόμπι ύπαρξη με απεριόριστα δικαιώματα καυχησιολογίας. Για λόγους ισορροπίας, βέβαια, αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι σε προηγούμενα χρόνια η δυστυχία είχε συχνά αντίθετη κατεύθυνση: το 5-1 της Νιούκαστλ το Halloween του 2010, τις πέντε συνεχόμενες νίκες της Νιούκαστλ μεταξύ 2002 και 2006 - όταν ήταν πραγματικά καλή ομάδα - και τα 28 χρόνια κατά τα οποία η Σάντερλαντ δεν κατάφερε να κερδίσει εντός έδρας ντέρμπι από το 1980 έως το 2008.

Το πρώτο παιχνίδι στο σερί των έξι νικών της Σάντερλαντ ήταν το 3-0 στο Τάινσαϊντ, με τον Πάολο Ντι Κάνιο, να πανηγυρίζει γλιστρώντας στα γόνατα. Μετά τον αγώνα, ο Μπάρι Ρότζερσον, οπαδός της Νιούκαστλ, χτύπησε ένα αστυνομικό άλογο ονόματι Μπαντ κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το Σεντ Τζέιμς Παρκ. Καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση. «Τον άφησα μία φορά μόνο του και δείτε τι έγινε», δήλωσε η σύζυγός του, Τερέζα, στη Daily Mirror.

Την προηγούμενη σεζόν, η Νιούκαστλ αγωνιζόταν στο Europa League έπειτα από την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα -μια μοναχική κορυφή στην εποχή του Μάικ Άσλεϊ -όμως το ρόστερ της ήταν εντελώς ανεπαρκές για τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. «Η Σάντερλαντ μας νίκησε. Και άσχημα», παραδέχθηκε ο τότε προπονητής Άλαν Πάρντιου το 2020. «Ήταν μια απότομη επιστροφή στην πραγματικότητα και στο τέλος σχεδόν κουτσαίναμε μέχρι τη γραμμή». Η Νιούκαστλ τερμάτισε 16η, μία θέση πάνω από τη Σάντερλαντ. Για τους οπαδούς της Νιούκαστλ, εκείνη η περίοδος συνοψίζεται σε μαύρο και άσπρο και φόβο παντού.