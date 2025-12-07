Η Μπράιτον φλέρταρε με την εντός έδρας ήττα αλλά «ξύπνησε» στο φινάλε και απέσπασε την ισοπαλία από τη Γουέστ Χαμ (1-1). Ήρθε από τον πάγκο ο Κωστούλας, βασικός ο Μαυροπάνος.

Για 70 και πλέον λεπτά, στο χορτάρι του «Άμεξ» υπήρχε μόνο η Γουέστ Χαμ. Η Μπράιτον ωστόσο μπόρεσε, τουλάχιστον, να... ξυπνήσει στην τελική ευθεία του παιχνιδιού και να γλιτώσει τη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα. Με την ισοπαλία, οι Γλάροι συνεχίζουν στην 7η θέση της Premier League, ενώ οι Hammers δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη. Βασικός αγωνίστηκε ο Ντίνος Μαυροπάνος, ενώ αλλαγή στο 72' πέρασε ο Μπάμπης Κωστούλας, που πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση στην Αγγλία μέχρι στιγμής.

Μετά το... αναιμικό πρώτο μέρος, η Γουέστ Χαμ πίεσε για το γκολ και μπόρεσε εν τέλει να γκρεμίσει το τείχος που μέχρι τότε ύψωνε ο Φερμπρούχεν μπροστά από την εστία του. Στο 73', ο Μπόουεν με φανταστικό τελείωμα την έβαλε μπροστά στο σκορ, αλλά αμέσως μετά η Μπράιτον ανέβασε στροφές, βοηθούμενη και από την είσοδο του πολύ δραστήριου Κωστούλα, που ήταν «μέσα» σε όλες σχεδόν τις φάσεις της ομάδας του.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά δικό του ανάποδο ψαλίδι και καραμπόλα στην αντίπαλη άμυνα, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Τζεορτζίνιο, ο οποίος εκτέλεσε άψογα για το 1-1, σώζοντας τον βαθμό. Σπουδαία ευκαιρία για... buzzer beater έχασε ο Μαυροπάνος, που είδε την κεφαλιά του να περνάει ελάχιστα άουτ στην τελευταια φάση του ματς.