Ο δισεκατομμυριούχος Τόνι Μπλουμ προχώρησε σε ανακοίνωση-απάντηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μπράιτον, αναφορικά με τα δημοσιεύματα πουν τον συνέδεαν με παράνομο στοίχημα.

Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει μέσω ανακοίνωσης-απάντησης ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ, αναφορικά με τα ρεπορτάζ που τον συνέδεσαν με παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, τις περασμένες ημέρες εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για λειτουργία μυστικής στοιχηματικής οργάνωσης από τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο των «Γλάρων», όμως ο ίδιος φρόντισε να απαντήσει.

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο επίσημο σάιτ του συλλόγου των Τζίμα, Κωστούλα, αναφέρεται πως τα ρεπορτάζ είναι ανακριβή και παραπλανητικά, ενώ τονίζεται πως δεν έχει (σσ ο Μπλουμ) τοποθετήσει τοποθετήσει στοιχήματα σε κανέναν αγώνα της ομάδας, από τότε που ανέλαβε τα ηνία του κλαμπ, το 2009.

Παράλληλα, γράφεται πως η Μπράιτον είναι σε επαφή με την Αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αλλά και την Premier League, για την επίλυση του θέματος.

Η ανακοίνωση:

Μετά από ένα ανακριβές και παραπλανητικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα The Guardian νωρίτερα απόψε, μπορώ να διαβεβαιώσω κατηγορηματικά τους οπαδούς μας ότι δεν έχω τοποθετήσει στοιχήματα σε κανέναν αγώνα της Μπράιτον από τότε που έγινα ιδιοκτήτης του συλλόγου το 2009.

Το 2014, εκτός από τους νέους κανόνες για τα στοιχήματα, η FA εισήγαγε μια πολιτική με αρκετά επαχθείς διατάξεις για τους ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών συλλόγων που έχουν συμφέροντα στα στοιχήματα. Αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν σε ορισμένους ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένου και εμού, να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν στο ποδόσφαιρο υπό αυστηρούς όρους.

Συγκεκριμένα, η πολιτική με εμποδίζει να στοιχηματίζω σε οποιονδήποτε αγώνα ή διοργάνωση στην οποία εμπλέκεται η Μπράιτον. Από το 2014, συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς τους όρους και όλα τα στοιχήματά μου στο ποδόσφαιρο ελέγχονται από μία από τις κορυφαίες λογιστικές εταιρείες στον κόσμο σε ετήσια βάση, για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την πολιτική της FA.

Δικηγόροι που ενεργούν εκ μέρους μου επικοινώνησαν απευθείας απόψε με την The Guardian για να καταστήσουν σαφή τη θέση μου σχετικά με αυτόν τον εντελώς ψευδή ισχυρισμό. Ξεχωριστά, ο σύλλογός μας βρίσκεται σε άμεση επαφή τόσο με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσο και με την Premier League σχετικά με αυτό το θέμα.