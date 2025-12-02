Τραγικός θάνατος στην Αγγλία 14χρόνου νεαρού ποδοσφαιριστη της Φόρεστ

Τεράστια λύπη έχει σκορπίσει σε όλη την Αγγλία ο θάνατος 14χρόνου νεαρού ποδοσφαιριστή, από τις ακαδημίες της Φόρεστ, που προήλθε από σύγκρουση με τρένο.

Ο 14χρονος ποδοσφαιριστής Τζόσουα Τράβις χτυπήθηκε από τρένο υψηλής ταχύτητας στην περιοχή Μπάρτον Τζόις του Νότιγχαμσαϊρ, καθώς διέσχιζε τις γραμμές και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο φίλος του Τζος, με τον οποίο περπατάγανε μαζί τη στιγμή του μοιραίου προσπάθησε απεγνωσμένα να τον αρπάξει και να τον τραβήξει πίσω λίγο πριν τον χτυπήσει ο συρμός, αλλά όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και ο έφηβος δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Ο ίδιος δήλωσε αργότερα στον Τύπο ότι: «Ήμουν μαζί του εκείνη τη στιγμή, ήμασταν μόνο εμείς, περπατούσαμε και μιλούσαμε, αλλά δεν μπόρεσα να το βοηθήσω». Ο νεαρός στις δηλώσεις του δεν θέλησε να ξαναζήσει αυτόν τον τρομερό εφιάλτη, αλλά όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο περιέγραψαν την γενναία προσπαθειά του να σώσει τον φίλο του.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας για παράδειγμα δήλωσε ότι: «Ο Τζος ήταν με έναν φίλο που προσπάθησε να τον σύρει μακριά όταν πλησίασε το τρένο, προσπάθησε να τον σώσει, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τον Τζος και την οικογένειά του. Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό. Είναι ένα τρομερό σοκ και οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Ένας άλλος άνδρας που ήταν επίσης παρών στο σημείο του δυστυχήματος σημείωσε πως: «Είναι ένα σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται χειρότερο. Ξέρω αυτή τη διάβαση, συχνά την περνάω με τα πόδια μέχρι τα χωράφια πέρα, έχοντας μαζί μου πολλά σκυλιά, και ενώ τη θεωρώ ασφαλή, σε πολλούς ανθρώπους δεν αρέσει. Έχουν παραπονεθεί ότι είναι επικίνδυνο και έχουν κάνει εκστρατεία για να κλείσει».

Ο αδικοχαμένος Τζόσουα ήταν προϊόν των ακαδημιών της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον σύλλογο της Premier League να αναρτά μία συλληπητήρια ανακοίνωση προς τους φίλους και τους συγγενείς του 14χρόνου αγοριού.

«Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον τραγικό θάνατο του πρώην τερματοφύλακα της ακαδημίας μας, Τζος Τράβις. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζος σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».