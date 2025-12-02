Η πολύκροτη απομάκρυνση του Γκάρι Λίνεκερ από το BBC έδωσε στο Netflix την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά του. Όχι με το... αζημίωτο.

Είναι ο Νο1 «ποδοσφαιράνθρωπος» της Αγγλίας εκτός γηπέδου. Ο σπουδαίος Γκάρι Λίνεκερ έχει αποδειχθεί εξαιρετικός... σκόρερ στη δεύτερη καριέρα του, όντας μια «φωνή» που άπαντες σέβονται και εκτιμούν στο Νησί. Και αυτό δεν άλλαξε ούτε μετά την απομάκρυνσή του από το BBC.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Μεγάλης Βρετανίας τον περασμένο Μάιο πήρε την απόφαση να τον απολύσει μετά από ένα μήνυμα του Λίνεκερ υπέρ της Παλαιστίνης το οποίο κρίθηκε «αντισημητικό». Τούτο, πάντως, δεν επηρέασε στο ελάχιστο τη δημοτικότητά του.

Και αυτήν ακριβώς τη δημοτικότητα θέλει να εκμεταλλευτεί το Netflix, η δημοφιλής πλατφόρμα streaming που ούτως ή άλλως σχεδιάζει να παίξει πιο δυνατή... μπάλα στα αθλητικά στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το Netflix, εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου, θέλει να αναβιώσει το podcast του Λίνεκερ με τίτλο «The Rest is Football» και για να το κάνει αυτό είναι διατεθειμένο να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Μέχρι τώρα ο Λίνεκερ καρπωνόταν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανά έτος από το BBC και το Netflix θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το ποσό για να δώσει χώρο στον Άγγλο legend. Προς το παρόν δεν είναι βέβαιο αν οι άλλοτε συμπαρουσιαστές του, Άλαν Σίρερ και Μάικα Ρίτσαρντς, με τους οποίους σχημάτισαν μια εξαιρετική τριάδα, θα τον ακολουθήσουν στο πλατό του Netflix.