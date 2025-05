Ο Γκάρι Λίνεκερ αποχωρεί από το BBC μετά από 26 χρόνια, έπειτα από αντιδράσεις για ανάρτηση που θεωρήθηκε αντισημιτική.

Ο Γκάρι Λίνεκερ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του BBC και παρουσιαστής της θρυλικής εκπομπής «Match of the Day» από το 1999, αποχωρεί από τον πασίγνωστο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ύστερα από έντονη κριτική που δέχθηκε για μια ανάρτησή του στα social media.

Η ανάρτηση, που αφορούσε τα όσα τραγικά συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, περιλάμβανε ένα βίντεο με επικριτικό περιεχόμενο για τον σιωνισμό και συνοδευόταν από ένα emoji αρουραίου. Το συγκεκριμένο σύμβολο θεωρήθηκε από πολλούς αντισημιτικό, καθώς παραπέμπει σε ναζιστική προπαγάνδα της δεκαετίας του ’30. Αν και ο 64χρονος πρώην διεθνής άσος απολογήθηκε, δηλώνοντας πως δεν γνώριζε τη σημασία του συμβόλου, απομακρύνθηκε από την εκπομπή.

Η διοίκηση του BBC έκρινε πως η παρουσία του πλέον δεν ήταν συμβατή με τις αρχές της αμεροληψίας του οργανισμού και αποφασίστηκε από κοινού να τον αποδεσμεύσει. Ο Λίνεκερ δεν θα παρουσιάσει ξανά την εκπομπή, ούτε και τις μεγάλες διοργανώσεις που έπονται, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και το FA Cup της επόμενης σεζόν.

Η Κυριακή 25 Μαΐου αναμένεται να είναι η τελευταία του εμφάνιση στον τηλεοπτικό «αέρα» του BBC. Μια αποχώρηση που βάζει τίτλους τέλους σε μια συνεργασία 26 ετών.

🚨 BREAKING: Gary Lineker has QUIT the BBC and will not front its 2026 World Cup coverage after explosive anti-Semitism row.



(Source: @DailyMirror ) pic.twitter.com/UDhW5xbilp