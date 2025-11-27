Παρά το σερί κάκιστων αποτελεσμάτων, η Λίβερπουλ, σύμφωνα με το Athletic, εξακολουθεί να στηρίζει τον Άρνε Σλοτ.

Όταν η Πρωταθλήτρια Λίβερπουλ έκανε ρεκόρ μεταγραφών το καλοκαίρι, κανείς δεν περίμενε πως σήμερα θα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση. Οι Reds διανύουν ένα φεγγάρι στο οποίο είναι απόλυτα ευάλωτοι και προέρχονται από την τριάρα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, ακόμη μια τριάρα της Νότιγχαμ Φόρεστ μέσα στο «Άνφιλντ» και το... κερασάκι στην τούρτα, την εντός έδρας τεσσάρα από την Αϊντχόφεν στο Champions League.

Το πιο ανησυχητικό πάντως είναι το ότι από την αρχή της σεζόν προβληματίζουν με την εικόνα και την απόδοσή της, ενώ ο Άρνε Σλοτ δείχνει... χαμένος. Βέβαια εξακολουθεί να χαίρει πλήρους στήριξης από τη διοίκηση της Λίβερπουλ, όπως δήλωσε.

«Νιώθω την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη από τον σύλλογο. Έχουμε τις ίδιες συζητήσεις που είχαμε από τότε που ήρθα εδώ. Δεν είμαι σίγουρος αν το είπα χθες το βράδυ, αλλά συνεχίζουμε να παλεύουμε. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε», είπε ο Ολλανδός και το Athletic επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του, μεταδίδοντας πως πράγματι οι Reds έχουν πίστη σε αυτόν και θεωρούν πως είναι ικανός να γυρίσει την κατάσταση.

Βέβαια, η ομάδα χρειάζεται πάση θυσία αποτελέσματα και τα δύο επόμενα παιχνίδια κόντρα σε Γουέστ Χαμ και Σάντερλαντ είναι πολύ κρίσιμα.