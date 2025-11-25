Το χαστούκι του Γκέιγ σε συμπαίκτη του και η αποβολή του, «πυροδότησαν» τον Ρούμπεν Αμορίμ ζητώντας από τους παίκτες του να δείχνουν μεγαλύτερο... ζήλο.

Χρειάστηκε να περάσουν δώδεκα χρόνια για να φύγει η Έβερτον με το «διπλό» από το «Ολντ Τράφορντ». Αυτό έγινε το βράδυ της Δευτέρας (24/11), αφού η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες επικράτησε 1-0 και στέρησε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την ευκαιρία να βρεθεί στην τετράδα της Premier League.

Μάλιστα, τα Ζαχαρωτά αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 13ο λεπτό, μετά από την... παράξενη φάση όπου ο Ιντρίσα Γκείγ «επιτέθηκε» στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, και δέχθηκε κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα!

Η φάση αυτή αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για να εκφράσει ο Ρούμπεν Αμορίμ την άποψή του σχετικά με το πάθος, με το οποίο επιθυμεί να αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές του. Μεταξύ άλλων, ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ, αναφέρθηκε και την απόδοση της ομάδας του, φανερά απογοητευμένος για το πρόσφατο αποτέλεσμα.

«Δεν είμαστε καν κοντά στο σημείο που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πρέπει να είμαστε τέλειοι για να φτάνουμε στη νίκη.

Το να τσακώνεται δεν είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης δεν συμπαθεί τον άλλο. Σημαίνει ότι χάνεις την μπάλα και τσακώνεσαι μαζί του, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δεχθούμε κάποιο τέρμα. Αυτό πιστεύω. Δεν συμφωνώ με την κόκκινη κάρτα, ξέρω όμως ότι πρόκειται για βίαιη συμπεριφορά. Ελπίζω οι παίκτες μου όταν χάνουν την μπάλα να τσακώνονται μεταξύ τους -αρκεί να μην αποβάλλονται!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμορίμ.