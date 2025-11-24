«Χαστούκι» της Εβερτον στη Γιουνάιτεντ, επικράτησε 1-0 στο «Ολντ Τράφορντ» με δέκα παίκτες και έσπασε... κατάρα 12 ετών!

Η Γιουνάιτεντ συνεχίζει να... τρελαίνει τους οπαδούς της, ηττήθηκε 1-0 από την Εβερτον στο «Ολντ Τράφορντ» και έχασε την ευκαιρία να μπει στην τετράδα. Τρίτο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη για τους Reds που κάνουν ένα βήμα μπρος και... δυο πίσω! Τα Ζαχαρωτά που έπαιζαν από το 14' με παίκτη λιγότερο λόγω της... απίθανης αποβολής του Γκέιγ άντεξαν την πίεση και με σπουδαία Πίκφορντ πήραν το πρώτο τους διπλό σε αυτό το γήπεδο έπειτα από 12 χρόνια. Οσο για τον Μόγιες, χρειάστηκε 18 επισκέψεις στο «Ολντ Τράφορντ» για την πρώτη του νίκη.

Πιο… παγωμένο ξεκίνημα δεν μπορούσε να φανταστεί ο Μόγιες, όταν στα πρώτα λεπτά έχασε λόγω τραυματισμού τον Κόλμαν και στο 14’ τον Γκέιγ λόγω… σφαλιάρας. Ναι, ο Σενεγαλέζος τσακώθηκε με τον Κιν και στη συνέχεια χαστούκισε τον συμπαίκτες του αντικρίζοντας την κόκκινη. Κι όμως, από αυτό το σοκαριστικό γεγονός, αυτή που τα… έχασε ήταν η Μάντσεστερ. Οι Reds όχι μόνο δεν εκμεταλλεύθηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά είδαν και την Εβερτον να σκοράρει. Στο 29ο λεπτό ο Ντιούσμπερι – Χολ με ένα απίθανο σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο γκολκίπερ.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ανέβασαν την πίεσή τους και απείλησαν. Ντόργκου και Ντιαλό είχαν δυο καλές στιγμές, ενώ στις καθυστερήσεις ο Πίκφορντ με μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Μπρούνο κράτησε το μηδέν. Στην επανάληψη, η Μάντσεστερ μπήκε δυνατά, έκλεισε την Εβερτον, όμως τα Ζαχαρωτά απορροφούσαν την πίεση. Η Γιουνάιτεντ έγινε πιο απειλητική και στο 63’ είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία.

Ο Πίκφορντ με εντυπωσιακή επέμβαση νίκησε τον Μπουμό, ενώ στη συνέχεια το σουτ του Μάουντ πέρασε μόλις άουτ. Οι Reds ήταν διαρκώς στην επίθεση, αλλά ήταν προβλέψιμοι στο παιχνίδι τους. Εκτός των άλλων ήταν και άτυχοι, αφού ο γκολκίπερ της Έβερτον φρόντιζε με επεμβάσεις, όπως αυτή στο 80’ και στο 89' στις κεφαλιές του Ζίρκζε, αλλά και στο σουτ του Ντε Λιχτ στο 90' να κρατά το μηδέν.